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      Путин является одним из авторов сценария для Украины, – Бобыренко

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      Роль Путина в истории Украины
      Роль Путина в истории Украины / Коллаж 24 канала

      Украина отличается от крупных стран тем, что у нее есть множество авторов сценария развития событий. Кремль, в частности, отвечает за войну на Донбассе.

      Такое мнение в программе "Он воно як" озвучил аналитик Виктор Бобыренко.

      Важно! Ни одной даты: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

      Он считает, что окончание войны на Донбассе зависит только от Владимира Путина.

      Сейчас много авторов сценария, более того, мы отличаемся от крупных стран, потому что сценарий нам пишут, по крайней мере за войну, в Кремле. Не от нас зависит, когда она закончится, а от Путина. То есть он один из авторов сценария история Украины,
      – подчеркнул эксперт.

      По его словам, одними из авторов сценария является также союзники Украины. Однако, он считает, что между ними и командой Зеленского сейчас серьезный конфликт.

      "Команда Зеленского хочет сделать все, чтобы перезапустить местную власть и организовать местные выборы. В большинстве областей они сейчас бы выиграли, но, я думаю, что союзники скажут – стоп, давайте по закону. А по закону, это надо изменения в Конституцию, а значит выборы, к примеру, перенесут не на ноябрь, а на март. И тут, что сыграет? Желание получить все, или сохранить отношения с союзниками", – рассказал аналитик.

      Когда должны были бы состояться местные выборы в Украине?
      25 октября 2020 года. На местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов в органы местного самоуправления должны опубликовать не позднее, чем 9 ноября.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Местные выборы 2020
      Источник: 24 канал
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