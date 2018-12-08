"Путин этого ждал": Порошенко рассказал о подлом плане России в Азовском море

Президент РФ Владимир Путин ждал, чтобы украинские корабли во время событий в Керченском проливе 25 ноября открыли огонь в ответ на обстрелы со стороны российских пограничников. Для Москвы это стало бы причиной начать большую наземную военную операцию.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время интервью американскому телеканалу Fox News, передает пресс-служба главы государства.

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Украинский президент отметил, что регулярные войска России, открыто, под своим флагом напали на украинское военное судно в международных водах.

Это абсолютно неприемлемо. Опять же, нам нужно единство, солидарность и действия. Мы должны улучшить сотрудничество с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе. Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летальной оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую мы не исключаем, которую Россия может начать в любой момент,

– заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украине нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить российским войскам оккупировать Черное море и регион Азовского моря.

Порошенко также отметил, что реакция всего мира на действия России была достаточно решительной, но на Путина слова не имеют влияния.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина для нас чрезвычайно важно тоже действовать", – подытожил Порошенко.

Напомним, Литва применила индивидуальные санкции и запретила въезд в страну гражданам Российской Федерации, которые были причастны к задержанию трех украинских кораблей в Керченском проливе. Из-за этого Россия угрожает литовским министрам, в частности министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу. Отметим, что Литва стала первой европейской страной, которая ввела санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе.

Что известно о событиях в Керченском проливе?​

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Нескольким из них пришлось срочно делать оперативные вмешательства. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.