Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita

Росія хоче побудувати "Турецький потік" якнайшвидше, оскільки він відкриє додатковий маршрут постачань газу до Європи.

Візит Путіна до Угорщини націлений якраз на отримання дозволу на будівництво цього газопроводу. Ба більше, Угорщина не сприймає критику з боку західних країн щодо її співпраці з Росією в галузі енергетики і не має наміру виступати за продовження санкцій ЄС для Москви, пише Rzeczpospolita.

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Будівництво газопроводу "Турецький потік", по якому газ із Росії надходитиме до Центральної Європи в обхід України, а також питання, пов'язані з ядерною енергетикою, стали основними темами недавніх переговорів між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом Росії Володимиром Путіним.



Володимир Путін та Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна прагне побудувати "Турецький потік" якомога швидше, оскільки він відкриє додатковий маршрут постачань газу. Крім того, термін чинної угоди про транзит газу до Європи, укладеної між Москвою та Києвом, закінчується 31 грудня цього року.

До кінця 2019-го Росія планує запустити першу ділянку газопроводу "Турецький потік", річна потужність якого має скласти 15,75 млрд кубічних метрів – завдяки цій ділянці Москва зможе постачати й турецьких споживачів газом. Друга ділянка, з тієї ж пропускною спроможністю, має пройти через Болгарію до Сербії та Угорщини, пояснює Rzeczpospolita.

На переговорах Путін з Орбаном торкнулися питань майбутніх поставок газу з Росії до Угорщини, а також контракту за 2014 рік, який так і не був повністю виконаний.

Щорічне споживання газу в Угорщині становить приблизно 10 млрд кубометрів. Сійярто заявив, що Угорщина не приймає критику з боку західних країн щодо співпраці з Росією в галузі енергетики, тому що, за його словами, "у Будапешта немає альтернативних джерел для отримання газу".

Водночас глава угорського МЗС запевнив, що Угорщина не блокуватиме продовження санкцій ЄС, введених відносно Росії після приєднання Криму, якщо Брюссель ухвалить таке рішення в кінці 2019 року, резюмує Rzeczpospolita.

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