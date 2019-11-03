13:14
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Мировые Медиа
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Мировые Медиа

      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita

      5157
      Турецький потік: то чиїх же це рук справа?
      Турецький потік: то чиїх же це рук справа? / Федеральное агентство новостей

      Росія хоче побудувати "Турецький потік" якнайшвидше, оскільки він відкриє додатковий маршрут постачань газу до Європи.

      Візит Путіна до Угорщини націлений якраз на отримання дозволу на будівництво цього газопроводу. Ба більше, Угорщина не сприймає критику з боку західних країн щодо її співпраці з Росією в галузі енергетики і не має наміру виступати за продовження санкцій ЄС для Москви, пише Rzeczpospolita.

      Читайте також: Путін закликав "обнулити" взаємні претензії "Газпрому" та "Нафтогазу"

      Будівництво газопроводу "Турецький потік", по якому газ із Росії надходитиме до Центральної Європи в обхід України, а також питання, пов'язані з ядерною енергетикою, стали основними темами недавніх переговорів між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом Росії Володимиром Путіним.

      орбан і путін
      Володимир Путін та Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна прагне побудувати "Турецький потік" якомога швидше, оскільки він відкриє додатковий маршрут постачань газу. Крім того, термін чинної угоди про транзит газу до Європи, укладеної між Москвою та Києвом, закінчується 31 грудня цього року.

      До кінця 2019-го Росія планує запустити першу ділянку газопроводу "Турецький потік", річна потужність якого має скласти 15,75 млрд кубічних метрів – завдяки цій ділянці Москва зможе постачати й турецьких споживачів газом. Друга ділянка, з тієї ж пропускною спроможністю, має пройти через Болгарію до Сербії та Угорщини, пояснює Rzeczpospolita.

      На переговорах Путін з Орбаном торкнулися питань майбутніх поставок газу з Росії до Угорщини, а також контракту за 2014 рік, який так і не був повністю виконаний.

      Щорічне споживання газу в Угорщині становить приблизно 10 млрд кубометрів. Сійярто заявив, що Угорщина не приймає критику з боку західних країн щодо співпраці з Росією в галузі енергетики, тому що, за його словами, "у Будапешта немає альтернативних джерел для отримання газу".

      Водночас глава угорського МЗС запевнив, що Угорщина не блокуватиме продовження санкцій ЄС, введених відносно Росії після приєднання Криму, якщо Брюссель ухвалить таке рішення в кінці 2019 року, резюмує Rzeczpospolita.

      Цікаво: Ми завжди готові, та не до порожніх розмов, – Путін про ймовірну зустріч у нормандському форматі

      blog_ava
      Что такое ипохондрия и почему возникает
      сегодня
      972
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Газ Новости России Владимир Путин Публикации Венгрия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сегодня , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 5142
      Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      сегодня , 07:00 Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 337
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 ноября , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 1021
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 ноября , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1719
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 ноября , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 407
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук