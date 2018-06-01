"Путин может начать новую атаку на Украину": политолог из США указал на важную деталь

Российская Федерация, перекинула пять военно-морских судов Каспийской флотилии в Азовское море, что может свидетельствовать о подготовке к нападению на Украину, для обеспечения наземного сообщения между контролируемой территорией РФ и оккупированным Крымом.

Такое мнение выразил американский политолог Пол Гобл в статье для The Jamestown Foundation, передает "Голос Америки".

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Он отмечает, что Россия перебросила корабли в течение последних двух недель без лишней огласки. Сами российские чиновники оправдывают такие действия необходимостью защититься от якобы нападения Украины на оккупированный Крым.

"Однако, и увеличение противостояния с Киевом из-за морских перевозок через Керченский пролив и то, какие русские корабли были перемещены, указывает, что этот шаг был направлен на то, чтобы предоставить Москве дополнительные возможности для нападения", – заявил Гобл.

Аналитик считает, что Украина должна принять дополнительные меры, чтобы защититься от роста военного присутствия России в Азовском море.

Также американец отметил, что несмотря на дополнительное военное присутствие Кремля в море, угрожающим является то, что Россия может готовиться к широкомасштабному нападению, чтобы захватить больше территории Украины, в частности, получить наземное сообщение между контролируемой территории РФ и оккупированным Крымом

По его словам, эти военно-морские судна хорошо подходят для того, чтобы начать нападение на побережье, или поддержать атаку по суше.

Все же, Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в районе дат Сочинской олимпиады 2014 года. Вполне возможно – и даже некоторые российские аналитики об этом говорят – он может начать новое нападение на Украину после Кубка мира этого месяца. Если так, то российский флот в Азовском море станет ключевым элементом,

– подытожил политолог.

Напомним, ранее известный журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что Россия в ультимативной форме закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Кроме того, он убеждал, что Кремль в этой акватории проводит учения со стрельбами.