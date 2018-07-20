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Украина – это не страна, – говорил Путин Бушу. Что он сказал Трампу про Чорногорию?

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Путин заинтересован в дестабилизации НАТО, и может начать делать это из Черногории
Путин заинтересован в дестабилизации НАТО, и может начать делать это из Черногории / Фото из открытых сетей

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Fox New назвал Черногорию "агрессивной" и предположил, что обязательства защищать ее могут втянуть США в Третью мировую. Большинство экспертов считают, что таким образом президент США нанес дополнительный ущерб НАТО и публично поставил под сомнение Статью 5 Североатлантического договора.

Этот случай интересен еще и потому, что Путин, желая подорвать солидарность НАТО, может начать именно из Черногории, прогнозирует в статье для The Washington Post бывший постоянный представитель США в ОБСЕ Даниэль Байер.

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В 2008 году Путин заявил изумленному Джорджу Бушу, что Украина – это не страна. Похоже, во время встречи тет-а-тет 16 июля глава Кремля сказал Трампу – в той или иной форме – что "агрессивная" Черногория не должна быть в НАТО?
– спрашивает автор публикации.

Байер вспоминает, как российские представители в ОБСЕ часто высказывались против вступления Черногории в НАТО. Впоследствии он понял, что они так активно создавали препятствия для членства этой страны в Альянсе потому, что знали, что в результате у них будет меньше возможностей манипулировать Черногорией и "шахматная фигура будет убрана с доски, на которой они стремятся бросить вызов Европе".

"И действительно, после приглашения о вступлении Черногории в НАТО Россия продолжила ставить стране палки в колеса, разжигая внутренние разногласия путем пропаганды, оплаченных протестов и даже попыткой переворота. Но ничего не получилось", – продолжает дипломат.

Сейчас Россия ведет ту же игру в стране, которая вскоре станет называться Северной Македонией, добавляет Байер.

"Путин хочет иметь возможность дестабилизировать Черногорию и манипулировать ею не потому, что у него такая политика в отношении нее: он хочет использовать Черногорию как пешку в большей игре. Он хочет, чтобы юго-восток Европы был местом, где можно разжигать беспорядки, усиливать напряженность и отвлекать внимание и ресурсы Европы. Он также желает подорвать правила международной системы, показывая, что у нас нет воли, чтобы обеспечить их соблюдение. Путин стремится испытать решимость международного сообщества не однократно, а время от времени и каждый раз в большем масштабе. Россия нарушила суверенитет Молдовы, затем Грузии, затем Украины. Возможно, следующая цель – страна НАТО", – предполагает экс-постпред США в ОБСЕ.

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Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года ОБСЕ Черногория НАТО
Источник: 24 Канал
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