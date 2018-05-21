Путин может пойти на компромисс с Украиной в вопросе "Северного потока-2", – немецкое издание

Глава Кремля в последнее время сигнализирует о небольшом, но изменении курса Москвы в отношении Запада. Это связано с подготовкой к эпохе "России без Путина".

Об этом пишет Der Tagesspiegel.

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Так, в своем обращении к Федеральному собранию 1 марта Путин запугивал Запад своим "новым и сверхмощным ядерным оружием", но уже после избрания российский лидер неожиданно объявил о сокращении военных расходов в РФ впервые за много лет. "Небольшое отклонение от курса" Путин сделал и в сирийском вопросе, а именно – глава Кремля затормозил на некоторое время поставки ПВО С-300 для диктатора Сирии Башара Асада, поясняет немецкая газета.

Что же касается спорного проекта газопровода "Северный поток-2", то и здесь Москва демонстрирует готовность пойти на компромисс с Украиной, говорится в статье.

Впрочем, не стоит ожидать кардинальных изменений: Путин просто бросает камни в воду и наблюдает, заметит ли это кто-нибудь,

– считает автор публикации Франк Герольд.

Еще одной причиной того, почему Москва может быть заинтересована в налаживании отношений с Западом, является подготовка к передаче власти преемнику Путина, предполагает журналист.

"Время "России после Путина", похоже, наступит еще не скоро, но уже сейчас заметно, что Кремль к этому готовится. Бурная замена руководящего персонала на всех уровнях – тому свидетельство. Для авторитарных, демократично нелегитимных режимов передача власти преемнику – один из самых опасных моментов их существования. А значит, Путин будет стремиться, чтобы во время этой фазы на Россию извне оказывали как можно меньшее давление", – прогнозирует Герольд.

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Напомним, 18 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, газовый конфликт вокруг поставок голубого топлива из РФ в Западную Европу, ситуацию в Украине и нормандский формат.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.