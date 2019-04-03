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      Путин может пойти в наступление еще до второго тура: военный назвал причину

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      Как изменит свою политику Путин при Зеленском или Порошенко?
      Как изменит свою политику Путин при Зеленском или Порошенко? / Фото из открытых источников

      Политика Путина в отношении Украины может измениться, если выборы выиграет Зеленский. И останется без изменений при Порошенко. Но активизация военных действий на Донбассе перед вторым туром возможна.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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      Зеленский считает, что надо вести переговоры с Россией – агрессором – в присутствии третьих лиц. Ключевой момент – в каком статусе будет Россия? Этот статус определяет Украина. Сейчас у нас "мирный" план урегулирования военного конфликта. Если Зеленский признает Россию стороной конфликта, и Москва будет ответчиком на переговорах, тогда есть шанс завершить конфликт,
      – отмечает Олег Жданов.

      Позиция Украины, говорит военный, усилится, если Нормандский и Минский форматы будут расширены США и Великобританией. Порошенко, по мнению военного, этого не хочет. Путин переговоры в формате с США и Великобританией долго не выдержит. Он боится Великобританию. Британцы будут выкручивать руки Путину за все: убийство российского разведчика Литвиненко, отравление экс-российского разведчика Скрипаля и его дочери.

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      Если признать Россию стороной конфликта, то Путин не пойдет в наступление. Ему нечем. Россия провалила осенний призыв. И сейчас ловят срочников. Без человеческого ресурса нет смысла идти в бой. Танки сами не поедут. И денег особенно у России нет,
      – убежден Жданов.

      В то же время, по его словам, минские договоренности по факту приведут к федерализации Украины. Если Зеленский продолжит переговоры в таком же русле, то, к сожалению, мы снова пойдем по большому кругу.

      Наступление, считает Жданов, Путин может начать ближе ко второму туру. Тогда резко возрастет количество обстрелов на Донбассе. Будет привлечена тяжелая артиллерия, чтобы максимально нанести ущерб. Возможны потери. И это сыграет на руку Порошенко. Путин, по его словам, больше всех заинтересован в сохранении Порошенко на посту президента. Порошенко продолжит разыгрывать вариант: голосуй, иначе проиграешь.

      Какие результаты первого тура президентских выборов?
      Согласно подсчету Центральной избирательной комиссией 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,22%. У Петра Порошенко – 15,92%, Юлии Тимошенко – 13,39%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,92%. Второй тур состоится 21 апреля.

      президентські вибори 2019

      Результаты первого тура выборов по данным экзит-пола

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Владимир Путин Петр Порошенко Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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