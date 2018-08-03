Путин может войти в историю как диктатор, который привел к геноциду россиян, – политолог

Санкции против России действуют. Многие российские олигархи потеряли миллиардные состояния, а Путин вынужден повысить пенсионный возраст. И это может привести к снижению его рейтингов.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Политолог отмечает, что кроме того, что российские олигархи потеряли миллиарды долларов, некоторые из них попали под следствие в США за вмешательство в американские выборы. В то же время Путин пытается на встрече с Трампом лоббировать своих олигархов, а это значит, что их прижали санкциями.

Впрочем, как отмечает эксперт, в России достаточно сил, чтобы проводить обучение своих наемников в Центральной Африканской Республике, во время которых погибли журналисты. Также Россия ведет агрессивную политику в Азовском море, проявляет политическую активность в Ливии и не отказалась от Сирии.

В России есть внутренний резерв. Однако Путин в буквальном смысле берет его из "закромов родины" – планирует поднимать пенсионный возраст. И это свидетельствует, что санкции бьют. Так как повышение пенсионного возраста – тот карман, в который Путин не хотел залезать. Со времен Сталина-Брежнева никто в России пенсионный возраст не повышал. И попытка Путина войти в историю из-за оккупации Крыма россиянами сразу забудется. Путина запомнят как диктатора, который привел к геноциду "трудящегося православного русского народа",

– отметил Николай Давидюк.

По его убеждению, россияне готовы радоваться оккупации чужих территорий, но не готовы, чтобы это делалось за их деньги. Из-за повышения пенсионного возраста, говорит Давидюк, рейтинг Путина начал проседать. Это может привести к его возможной делегитимизации как президента. В свою очередь это может породить интриги внутри Кремля относительно политики Путина.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. 31 июля Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации, участвовавших в строительстве Крымского моста. Правительство Великобритании тоже добавило в санкционный список шесть компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.