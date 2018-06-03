Путин на унитазе и Dva Vodka Spasiba: в Бельгии создали песню о России

В сети появилось юмористическое видео, в котором воспеваются стереотипы, связанные с Россией. В частности, в начале ролика можно увидеть медведя с балалайкой.

Его создал бельгийский актер и телеведущий Том Увс. Соответствующее видео появилось в Youtube.

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Заметим, эта песня является неким гидом для бельгийцев по России и является призванной пригодиться им во время Чемпионата мира, который летом должен состояться в этой стране. Вполне вероятно, что она станет гимном сборной Бельгии на российском Мундиале.

Так, в клипе Увс сначала появляется в костюме медведя с балалайкой, а потом уже в звичномку одежде поет про стереотипы, связанные с русской культурой. В частности, артист учит жителей своей страны некоторых слов, которые могут им пригодиться во время посещения России во время ЧМ-2018 – таких как туалет (во время этого момента показано, как президент РФ Путин сидит на унитазе), гол, чемпион (автор указывает не путать это слово с шампиньоном) и борщ.

Одним из героев клипа на песню Dva Vodka Spasiba стал хозяин Кремля Владимир Путин

Однако, по его убеждению, бельгийцам, прежде всего, стоит запомнить три слова на русском языке: "два", "водка и "спасибо".

Кроме того, Увс объяснил, как в России играют в футбол, а также исполнил танец на Красной и Дворцовой площадях.

Tom Waes – Dva Vodka: видео песни о россии глазами бельгийца

Напомним, 31 мая в столице Бельгии Брюсселе состоялась акция, на которой европейцев призвали бойкотировать российский Чемпионат мира по футболу. Как подчеркивали организаторы, Россия – страна-агрессор, которая ведет войну на Донбассе, оккупировала Крым и является виновной в сбитии малайзийского "Боинга 777".