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Путин на унитазе и Dva Vodka Spasiba: в Бельгии создали песню о России

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Бельгиец в образе медведя спел про водку в России
Бельгиец в образе медведя спел про водку в России / Скриншот с видео

В сети появилось юмористическое видео, в котором воспеваются стереотипы, связанные с Россией. В частности, в начале ролика можно увидеть медведя с балалайкой.

Его создал бельгийский актер и телеведущий Том Увс. Соответствующее видео появилось в Youtube.

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Заметим, эта песня является неким гидом для бельгийцев по России и является призванной  пригодиться им во время Чемпионата мира, который летом должен состояться в этой стране. Вполне вероятно, что она станет гимном сборной Бельгии на российском Мундиале.

Так, в клипе Увс сначала появляется в костюме медведя с балалайкой, а потом уже в звичномку одежде поет про стереотипы, связанные с русской культурой. В частности, артист учит жителей своей страны некоторых слов, которые могут им пригодиться во время посещения России во время ЧМ-2018 – таких как туалет (во время этого момента показано, как президент РФ Путин сидит на унитазе), гол, чемпион (автор указывает не путать это слово с шампиньоном) и борщ.

Dva Vodka Spasiba, Том Уос, Росія, пісня, гумор, Том Уос

Одним из героев клипа на песню Dva Vodka Spasiba стал хозяин Кремля Владимир Путин

Однако, по его убеждению, бельгийцам, прежде всего, стоит запомнить три слова на русском языке: "два", "водка и "спасибо".

Кроме того, Увс объяснил, как в России играют в футбол, а также исполнил танец на Красной и Дворцовой площадях.

Tom Waes – Dva Vodka: видео песни о россии глазами бельгийца

Напомним, 31 мая в столице Бельгии Брюсселе состоялась акция, на которой европейцев призвали бойкотировать российский Чемпионат мира по футболу. Как подчеркивали организаторы, Россия – страна-агрессор, которая ведет войну на Донбассе, оккупировала Крым и является виновной в сбитии малайзийского "Боинга 777".

 

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Музыка Новости культуры Курьезные новости Бельгия
Источник: 24 Канал
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