Путин на встрече с Трампом может попытаться решать вопрос Украины за ее спиной, – сенатор

Президент России Владимир Путин ранее пытался решать вопрос Украины за ее спиной и может повторить эти попытки во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая, вероятно, состоится в июле.

Об этом заявил сенатор-республиканец Роб Портман, сообщает "Голос Америки".

"Один из вопросов, который нас беспокоит – это то, что во время встречи президент Путин попросит принять решение относительно Украины без присутствия украинской стороны за столом переговоров, как они делали и раньше", – подчеркнул сенатор Портман, обращаясь к помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вэссу Митчеллу.

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В свою очередь Митчелл подчеркнул, что позиция США в отношении Украины четко очерчена.

"Что касается Украины мы всегда занимали очень четкую позицию в публичных заявлениях. Кроме того, закон четко определяет, что должна сделать Россия, чтобы были сняты или смягчены санкции. Мы продемонстрировали нашу решимость, по крайней мере, предоставив военную помощь украинцам и грузинам", – отметил чиновник.

К слову, встреча Путина и Трампа может состояться в июле в столице Финляндии – Хельсинки.