Путин надеется договориться с Зеленским о совместном гражданстве для россиян и украинцев

Такое заявление российский президент сделал в ответ на слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ.

Путин считает, что общее гражданство сделало бы оба народы сильнее и успешнее, сообщили в "ТАСС".

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Напомним, что ранее президент РФ принял решение выдавать жителям оккупированных территорий на Донбассе российские паспорта по упрощенной процедуре.

Как будут воплощать скандальный указ Путина?

Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



Основные условия смены гражданства - наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

А потом Путин вообще заявил, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев.

В своем официальном Telegram-канале Зеленский подчеркнул: те, кто согласятся на такое предложение, сделают это "под влиянием российской пропаганды" или "из-за желания заработка или укрытия от уголовных расследований".

И добавил, что в Украине будут предоставлять гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые, по мнению Зеленского, страдают больше всего.

Так и сказал? Прекрасно. Это говорит о том, что мы, наверное, договоримся. Если они будут выдавать гражданство россиянам в Украине, а мы – украинцам в России, мы достаточно быстро придем к общему знаменателю и у нас будет общее гражданство,

– ответил Путин.

Кроме этого, президент России также посоветовал новоизбранному украинскому президенту вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

"Что касается свобод, то лучше начать даже не с России. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт грузину, который считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили", – отметил он.

Почему Саакашвили не впускают на территорию Украины?

В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.