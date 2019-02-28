Путин наградил орденом Жванецкого: активисты хотят сорвать выступления артиста в Киеве и Одессе

Активисты заявили о намерении сорвать в Киеве и Одессе выступления сатирика Михаила Жванецкого, если он публично не откажется от награды, врученной ему президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал активист, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко в Facebook.

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Он отметил, что либо организаторы сами откажутся от запланированных концертов Жванецкого, либо "они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев".

Комика Михаила Жванецкого, народного артиста Украины и России, царь страны-бензоколонки Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством". А 16 и 21 апреля в него запланированы выступления в Киеве и Одессе. Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию,

– написал Стерненко в Facebook.

По словам активиста, есть еще одна альтернатива – публичный отказ Жванецкого от награды с объяснениями, что агрессия России в Украине неприемлема.

Что известно про Михаила Жванецкого?

Писатель-сатирик родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкого наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году получил аналогичный статус в России.



В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.