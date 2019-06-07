Путин напомнил о ядерном оружии: чем опасна остановка договора между Россией и США

Владимир Путин заявил, что Россия готова отказаться от нового соглашения о сокращениях стратегических наступательных вооружений, если США не заинтересованы в его продолжении.

Такое заявление сделал Владимир Путин на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом. В частности из-за российской агрессии против Украины и деятельности в Сирии, а также вмешательства в выборы ряда стран. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Также на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Великобритания и Кремль должны "перевернуть страницу" и "оставить позади" напряжение, которое возникло в дипломатических отношениях между странами.

А ухудшились после того, как российские разведчики в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также вызвали смерть британской гражданки в результате отравления.



Владимир Путин

Также будущее соглашения "Новый Старт" между Россией и Соединенными Штатами о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений остается неопределенным. Это единственное двустороннее соглашение, ограничивающее развертывание двумя странами стратегического ядерного вооружения.

Нам необязательно его продлевать. Наши системы могут гарантировать безопасность России в течение достаточно длительного времени. Если никто не хочет продлевать соглашение "Новый Старт" – что ж, тогда не будем,

– заявил Владимир Путин.

Соглашение заключили в 2010 году тогдашние лидеры двух стран Барак Обама и Дмитрий Медведев. Оно ограничивало количество боеголовок, которые могла развернуть каждая страна до 1550. При этом первая сделка, СНВ-1, которая действовала с 1994 года до 2009 года, предусматривала шесть тысяч боеголовок.



Дмитрий Медведев

Кроме того, Вашингтон и Москва готовятся к выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности.

2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия, которая отвергает эти обвинения, заявила, что также выходит из договора, запрещающего обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.