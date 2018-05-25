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Путин не будет баллотироваться в президенты России в третий раз подряд

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Путин не будет баллотироваться в президенты России в третий раз подряд
Путин не будет баллотироваться в президенты России в третий раз подряд / Сегодня

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос, действительно ли он уйдет со своего поста после окончания нынешнего президентского срока.

Об этом сообщает "РИА Новости".

На встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств одна из участниц, задавая вопрос, напомнила слова Путина о том, что он сможет покинуть пост президента в конце его срока.

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"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции четко прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а затем покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", – ответил Путин.

К слову, ранее президент России Владимир Путин опроверг причастность РФ к сбитию малайзийского самолета "Боинг 777" рейса МН 17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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