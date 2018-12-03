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      "Путин не понимает слова": сенатор призвал США и НАТО отправить корабли в Черное море

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      Сенатор призвал США направить корабли в Черное море и предоставить Украине оружие
      Сенатор призвал США направить корабли в Черное море и предоставить Украине оружие / Фото из открытых источников

      США должны помочь Украине противостоять агрессии России и ее президента Владимира Путина, поэтому Пентагон и НАТО должны направить корабли в Черное море и предоставить украинцам новые виды вооружения.

      С таким призывом выступил сенатор-республиканец Джон Баррассо во время эфира на канале NBC, передает "Голос Америки".

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      Путин не понимает слова, он понимает действия. Путин уважает силу и территорию. Слова для него немного значат, а вот действия – да. Считаю, мы должны делать больше,
      – сказал сенатор.

      Он призвал США и страны НАТО направить корабли в Черное море. По его словам, такие действия продемонстрируют народу Украины поддержку со стороны американцев, а также покажут России, что нужно придерживаться международного права.

      Бакррассо также призвал Соединенные Штаты предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, и для обороны против нападений с моря.

      "Мы предоставили им противотанковое оружие, должны предоставить им противовоздушное оружие, а также оружие, чтобы противостоять нападению кораблей", – заявил он.

      Республиканец подчеркнул, что для того, чтобы остановить Путина должно быть мощное сдерживание, потому что "он хитрый, агрессивный, находит слабые места и использует их".

      "Путин не остановится пока его не остановят. Он слышит запах страха", – отметил сенатор.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское морн, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие НАТО Пентагон Новости России Украина – Россия Владимир Путин Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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