"Путин не понимает слова": сенатор призвал США и НАТО отправить корабли в Черное море

США должны помочь Украине противостоять агрессии России и ее президента Владимира Путина, поэтому Пентагон и НАТО должны направить корабли в Черное море и предоставить украинцам новые виды вооружения.

С таким призывом выступил сенатор-республиканец Джон Баррассо во время эфира на канале NBC, передает "Голос Америки".

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Путин не понимает слова, он понимает действия. Путин уважает силу и территорию. Слова для него немного значат, а вот действия – да. Считаю, мы должны делать больше,

– сказал сенатор.

Он призвал США и страны НАТО направить корабли в Черное море. По его словам, такие действия продемонстрируют народу Украины поддержку со стороны американцев, а также покажут России, что нужно придерживаться международного права.

Бакррассо также призвал Соединенные Штаты предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, и для обороны против нападений с моря.

"Мы предоставили им противотанковое оружие, должны предоставить им противовоздушное оружие, а также оружие, чтобы противостоять нападению кораблей", – заявил он.

Республиканец подчеркнул, что для того, чтобы остановить Путина должно быть мощное сдерживание, потому что "он хитрый, агрессивный, находит слабые места и использует их".

"Путин не остановится пока его не остановят. Он слышит запах страха", – отметил сенатор.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское морн, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".



В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.