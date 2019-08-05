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      Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Pinterest

      Россия не демонстрирует желания идти навстречу мирным инициативам президента Зеленского.

      – Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту.

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      – Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена.

      – Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.

      Россия продолжает реализовывать свою стратегию в войне:

      – Продолжение в ограниченном масштабе боевых действий на Донбассе с целью сохранения военного рычага воздействия на Украину. При этом РФ заинтересована в минимизации своих расходов на войну, и минимизации потерь в личном составе, поскольку наемников для войны не хватает.

      – Ведение сепаратных переговоров с странами ЕС для разрушения единого западного политического фронта против РФ, и последующего снятия санкций.

      – Дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине путем финансирования пророссийских СМИ и политических проектов, давления на экономику Украины для укрепления пророссийской повестки в обществе и отторжения Крыма.

      – Прекращение войны на Донбассе РФ связывает с уступками и признанием оккупации Крыма. Донбасс – разменная монета.

      – Пункты по выдаче паспортов РФ размещены на оккупированных территориях Украины на Донбассе, продолжается выкачка квалифицированной рабочей силы в РФ.

      Украина должна выстраивать стратегию действий исходя из того, что РФ пойдет на временное снижение интенсивности боевых действий, но не прекратит оккупацию Донбасса, чтобы держать его как заряженное ружье, угрожающее Украине, и как разменную фигуру на переговорах по Крыму.

      Жуткое зрелище: История наиболее разрушенного войной населенного пункта: фото

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      8 августа
      488
      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Украина – Россия Публикации Владимир Путин Санкции
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