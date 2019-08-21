Путін ніколи не стане "восьмим" серед лідерів G7

Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним у форті Брегансон пройшли за кілька днів до зустрічі лідерів "сімки" на курорті Біарріц. Макрон буде господарем цієї зустрічі і, зрозуміло, йому важливо було нагадати про майже вже забутий час, коли "сімка" була "вісімкою", а Путін приїжджав на її засідання.

Як бути з Кримом?

Однак повернення навряд чи відбудеться. Еммануель Макрон, власне, про це повернення говорив – у зв'язку з Україною. І стверджував – цілком резонно – що повернення до попереднього формату може статися в разі, якщо роздратування, яке виникло між Заходом і Росією через Україну буде подолано.

До теми: Коли Росію повернуть до G8: Макрон роз'яснив ситуацію Путіну

Однак виникає питання: а як подолати це роздратування?

Навіть якщо теоретично уявити, що вдасться вирішити конфлікт на Донбасі, вивести звідти російські сили і відновити територіальну цілісність України на материку, то як бути з Кримом? Адже Росію попросили з "вісімки" саме після Криму, після того, як вона грубо порушила територіальну цілісність сусідньої держави і приєднала частину її території.

При цьому для самого Володимира Путіна питання Криму закрите раз і назавжди. А для західних лідерів погодитися з такою постановкою питання – це відмовитися від самої можливості захищати основоположні принципи міжнародного права.

Путін – серед своїх

Я не знаю, чи повернеться коли-небудь у формат "вісімки" Росія. Але не сумніваюся, що сам Путін в цей формат не повернеться ніколи.

Не повернеться ще й тому, що сама "вісімка" потрібна йому в куди меншій мірі, ніж його попереднику Борису Єльцину, якого і запросили в цей формат. Це те, чого, можливо, не можуть зрозуміти Макрон та інші. Для Єльцина розширення "сімки" було знаком повернення його країни в цивілізований світ, підтвердженням, що Росія в цьому світі грає на рівних. Але Путін зовсім не вважає цивілізований світ цивілізованим.

На зустрічах "вісімки" він в останні роки своїх поїздок виглядав ізольованим – і це явно не кращі відчуття для людини, яка хотіла б, щоб його сприймали як одного з лідерів сучасного світу.

Зате на зустрічах "двадцятки" Путін – серед своїх. Там присутні Китай та інші країни БРІКС. Там Путін може сам вирішувати, з ким йому зустрічатися. І там він точно ізольованим не виглядає, навіть якщо весь Захід від нього відвертається і Трамп скасовує зустріч. А найголовніше – на зустрічах у форматі "двадцятки" з'являється ілюзія тієї ролі Росії у світі, яку вона при своєму економічному потенціалі грати просто не в змозі.

І це те, що Путін намагався пояснити Макрону і французьким журналістам під час саміту у форті Брегансон – є і інші формати, чому ми весь час згадуємо про "вісімку"? І це те, у що Макрон та інші західні лідери просто ніколи не повірять, бо вони закономірно вважають світ, в якому перебувають, престижним і визначальним майбутнє.

І вони вірять, що Путіну дуже хочеться в цей світ і потрібно його спокушати поверненням – як це робив Макрон. А Путін живе в своєму світі, і його уявлення про престиж і вплив значно відрізняються від уявлень Макрона та інших учасників "великої сімки".

Тому ці люди ніколи один одного не зрозуміють, і Путін нікуди не повернеться.

Автор: Віталій Портников

Читайте також: Альтернативи "нормандському формату" нема, – Путін у Франції з оптимізмом заговорив про Україну