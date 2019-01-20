Путин нырнул в прорубь, но, к сожалению, вынырнул: реакция соцсетей на купание президента РФ
Тайное погружение в прорубь Президента России Владимира Путина вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, интернет-юзеры смеются с этого события, выдвигая забавные версии того, почему хозяин Кремля ныряет, но не тонет.
24 канал сообщал, что прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов сообщил, что Путин нырнул на Крещение в прорубь, однако купание было частным.
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Кроме насмешек, такое известие вызвало в соцсетях и волну гнева.
"Президент России Владимир Путин погрузился в прорубь в Подмосковье и нам тут же показали. К сожалению, цены в магазинах и на заправках это не отпустит и зарплату не поднимет", – пишет Twitter-пользовательница Юлия.