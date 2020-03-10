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      Путин о событиях Второй мировой: Мы повторим, если к нам придут с мечом

      - Читати новину українською

      Владимир Путин назвал возможным повторение событий Второй мировой войны в случае, если на страну кто-нибудь нападет. Так глава Кремля ответил на вопрос о возможных угрозах новой войны, которые могут охватить мир.

      Об этом Путин рассказал в интервью, под называнием "20 вопросов Владимиру Путину". Его видеоанонс обнародовали на ютюб-канале ТАСС.

      И такое было Путин назвал часть Украины российской территорией

      Так, на вопрос журналиста, "а мы можем повторить?", Путин отвечает:

      Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим ... Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет.

      Ранее Путин в этом же интервью в части, посвященной расходам на армию и оборону, заявлял о нежелании воевать с другими странами, главных принципах при формировании военного бюджета и создании условий, при которых никому не придет в голову воевать с Россией.

      Путин о возможной мировой войне: видео

      Ранее Путин уже вмешивался в исторические споры о Второй мировой войне и роли России в ней. Кроме того, он оценивал и приуменьшал роль Польши в войне.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости политики История Война Владимир Путин
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