Путин о взаимоотношениях Беларуси и России: Независимых государств в мире просто не существует

После встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что независимость для него – это понятие относительное и полностью независимых государств в мире не существует.

По убеждению российского лидера, суверенитет – все, что в границах.

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"Никто, никогда, ни одно государство – примером тому является Китай – они никогда не говорят о суверенитете, поэтому нет у нас (у России и Беларуси) проблемы с суверенитетом, даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы. Мы исходим из того, что сегодня есть два государства. Вы знаете, как они образовались, не мы с президентом Лукашенко были инициаторами развала того государства, у нас одинаковая позиция по этому вопросу. Так случилось, что два государства", – подчеркнул Путин.

Также он считает, что и очень большие, и малые страны, и весь современный мир – это мир взаимозависимости.

Суверенитет и независимость – это очень близкие понятия, конечно. Но о чем мы говорили с Александром Лукашенко, так это то, что полностью независимых государств в мире просто не существует. Посмотрите, что происходит, скажем, в Западной Европе. Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами ЕС решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал для союзных республик. Это что, независимость? Или, скажем, военные союзы, такие как НАТО. Что, думаете, кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? И никто не хочет, но сидят, молчат. Где их суверенитет?

– убеждает президент РФ.

В то же время он добавляет, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была создана комиссия, и туда как Россия, так и Белоруссия передали часть национальных полномочий.

Что такое ЕАЭС?

Это Евразийский экономический союз. В 2015 году пришел на смену Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭс). Цель организации – всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, а также создание условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения. Члены ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Страна-наблюдатель – Молдова.

"В рамках ЕАЭС у нас существует взаимозависимость. И часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности, каждой из наших стран". – констатировал политик.

В последнее время начали распространяться слухи о создании так называемого Союзного государства России и Беларуси. В Кремле убеждают, что в углублении родства Москвы и Минска никаких сомнений нет. Также РФ называет Беларусь своим союзником. Но после заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко ко всем этим заверениям со стороны Кремля возникают вопросы. К примеру, он отмечал, что Кремль отверг все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр.