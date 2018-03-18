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Путин об отравлении Скрипаля: Если бы это было боевое вещество, смерть наступила бы мгновенно

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Владимир Путин прокомментировал отравления Сергея Скрипаля
Владимир Путин прокомментировал отравления Сергея Скрипаля / Соцсети

Президент России Владимир Путин назвал отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "трагедией", однако, по его словам, информация о том, что к этому причастен Кремль, – "чушь, бред, нонсенс".

Такое заявление действующий хозяин Кремля сделал во время посещения своего штаба после выборов президента, пишет "Медуза".

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В частности, политик отметил, что информацию об отравлении Скрипаля он узнал из СМИ, и назвал это "трагедией".

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", – подчеркнул хозяин Кремля.

По его словам, Росия не располагает веществом, которым отравили экс-разведчика.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать. В России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", – добавил российский президент.

В то же время Путин подчеркнул, что Россия и Великобритания должны вместе работать над расследованием этого дела, передает Sky News.

"Мы готовы работать вместе. Также не исключаю и участие еще одной стороны, хотя предпосылок для этого мы не видим", – констатировал Путин.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон акцентировал, что высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

В ответ на такие шаги 17 марта Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратила деятельность на территории Федерации Британского Совета.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Великобритания отравление Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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