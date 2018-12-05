Путин объяснил, почему отказался говорить с Порошенко после инцидента в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин объяснил, почему проигнорировал телефонный звонок Президента Украины Петра Порошенко после нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

24 канал сообщал, что 27 ноября Порошенко заявил, что собирался поговорить с Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВСУ, однако в Москве на его запрос не ответили.

В Кремле подтвердили, что запрос от Порошенко на разговор с Путиным действительно был, но разговор не состоялся. Там также пояснили, что во время подготовки такого рода контактов оценивается целый ряд факторов.

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Комментируя свой отказ от общения с Порошенко, Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе – это якобы часть "нехитрой комбинации", которую президент Украины специально разыгрывает перед очередными выборами главы государства.

Дело же не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу участвовать в его избирательной кампании,

– сказал президент России.

По его словам, украинская сторона якобы специально создает конфликтные ситуации, чтобы потом продемонстрировать, "как успешно решает возникшие проблемы, перекладывая ответственность на Россию".

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



