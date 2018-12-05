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      Путин объяснил, почему отказался говорить с Порошенко после инцидента в Керченском проливе

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      Путин объяснил, почему отказался говорить с Порошенко
      Путин объяснил, почему отказался говорить с Порошенко / 24 канал

      Президент России Владимир Путин объяснил, почему проигнорировал телефонный звонок Президента Украины Петра Порошенко после нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

      Об этом сообщает "РИА Новости".

      24 канал сообщал, что 27 ноября Порошенко заявил, что собирался поговорить с Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВСУ, однако в Москве на его запрос не ответили.

      В Кремле подтвердили, что запрос от Порошенко на разговор с Путиным действительно был, но разговор не состоялся. Там также пояснили, что во время подготовки такого рода контактов оценивается целый ряд факторов.

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      Комментируя свой отказ от общения с Порошенко, Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе – это якобы часть "нехитрой комбинации", которую президент Украины специально разыгрывает перед очередными выборами главы государства.

      Дело же не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу участвовать в его избирательной кампании,
      – сказал президент России.

      По его словам, украинская сторона якобы специально создает конфликтные ситуации, чтобы потом продемонстрировать, "как успешно решает возникшие проблемы, перекладывая ответственность на Россию".

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Петр Порошенко Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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