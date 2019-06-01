Путин обновил свой исторический минимум – пора на покой

Удача явно отвернулась от президента России Владимира Путина. Даже сборная РФ по хоккею проиграла финнам в полуфинале ЧМ. Даже придворный ВЦИОМ вынужден фиксировать дальнейшее падение рейтинга доверия.

Отшумели парады и праздники, прошагали "бессмертные полки". И доверие опять поехало вниз – Путину доверяет уже менее трети россиян – 31,7% – он снова обновил свой исторический минимум.

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И это – ВЦИОМ! А что на самом деле? Что думают граждане, протестующие против "скверных" храмов? И уже не только в Екатеринбурге. Питерцы, челябинцы, мурманчане, которым навязывают очередных, никуда не годных губернаторов? Пенсионеры, которые из-за Путина не могут, как планировали, выйти на заслуженный отдых? Подавляющее большинство россиян, которые благодаря "мудрой политике" путинского правительства, уже 6-й год подряд нищают?

Падение официального рейтинга доверия с 47,4% до 31,7% (май-2018 к маю-2019) – это еще хороший вариант. Якобы есть еще 30% наивных или запуганных, которые по привычке говорят: "Путину верим!"

Что еще антинародного должен сделать бессменный, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: "Хватит"?

Или они, как их советские дедушки-бабушки, папы-мамы, и 70, и 40 лет назад будут терпеть "до выноса тела". Очередного.

Путину, глянув на свой рейтинг, самое время сказать: "Я устал, я ухожу". И уйти. Пока еще есть силы самому выползти на лед и как бы забить аж 10 шайб.

Не стоит сидеть до настольного хоккея, анекдотов про оловянных солдатиков, которых забрал Шойгу и не отдает, до гонки на лафетах…

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