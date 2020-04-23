Путин одобрял и руководил: Сенат США о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году
Комиссия Сената США, в состав которой вошли представители обеих партий, обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. В ней подтверждаются предварительные выводы разведки США о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
В докладе говорится, что у разведки США были доказательства того, что Москва предпочитала Дональда Трампа, пыталась разрушить репутацию Хиллари Клинтон и что президент России Владимир Путин "одобрял и руководил определенными аспектами" кампании влияния Кремля, сообщает "Голос Америки".
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Что известно о вмешательстве России в предыдущие выборы президента США
Доклад комиссии Сената является частью расследования вмешательства России в выборы.
В течение двух лет после выборов президента США (в 2016 году) шло расследование относительно вероятного вмешательства России в избирательный процесс. В 2019 году был представлен отчет команды спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно которому российское вмешательство таки было.
Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс.
В частности, в отчете были указаны взлом россиянами электронных серверов демократов и обнародование украденной переписки на сайте WikiLeaks, а также попытки российских спецслужб повлиять на кампанию через соцсети.
В то же время не нашлось доказательств сговора кампании Дональда Трампа с россиянами или обструкции правосудию.
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