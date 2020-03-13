08:40
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      БЛОГ Александр Гольц
      Российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора ЕЖ

      Путин откладывает экономический рост на далекое будущее

      -
      Россия для тех, кто выживет / gazeta

      Сердце переполнено законной гордостью. Ведь можем, можем, если захотим. Мы не только в состоянии сжечь планету в ядерном пламени, о чем регулярно напоминает "контрпартнерам" Владимир Путин. Мы еще можем вот этими самыми, заскорузлыми, с рождения не мытыми ручонками мировой экономический кризис произвесть.

      Сердце переполнено законной гордостью. Ведь можем, можем, если захотим. Мы не только в состоянии сжечь планету в ядерном пламени, о чем регулярно напоминает "контрпартнерам" Владимир Путин. Мы еще можем вот этими самыми, заскорузлыми, с рождения не мытыми ручонками мировой экономический кризис произвесть. 6 марта, как известно, Россия привела в шок нефтедобывающие государства и, прежде всего Саудовскую Аравию, отказавшись участвовать в ОПЕК+ –добровольном ограничении добычи (что даже в условиях спада, вызванного эпидемией коронавируса, позволяло держать приемлемые цены). Цель выхода Москвы из соглашения была прямая и ясная – вызвать падение цен на энергоносители и придушить таким образом конкурентов. А также улучшить показатели "Роснефти", руководимой Игорем Сечиным, который ни в чем у Путина отказа не знает. Хочешь министра посадить – посадим. Хочешь кризис устроить – как нечего делать.

      Обратите внимание: Еще одна война на Донбассе. С каким фронтом борется Путин?

      Так и вижу. Москва. Кремль. Совет безопасности. Игорь Сечин докладывает Главковерху результаты спецоперации. Биржи в Азии упали на 7 процентов, биржи в Штатах – на 7 процентов. Ущерб – миллиарды и миллиарды долларов. Американские компании, ведущие добычу сланцевой нефти, главное бельмо на сечинском глазу, – те вообще на сорок процентов рухнули. Неделя-другая, и вовсе загнутся.

      Стало быть, можно открывать шампанское, интересуется главный начальник. Тут, правда, небольшая неувязочка вышла, жмется Сечин. Мы-то планировали американцев к ногтю прижать, а по ходу дела выяснилось, что саудиты, гады эдакие, решили с нами всерьез разобраться. Объявили, что теперь, когда они никакими обязательствами не связаны, резко увеличат производство нефти да еще в придачу введут всякие льготы для потребителей. В общем, объявлена полномасштабная торговая война.

      По итогам первого дня сражения цена на нефть упала до 30 с небольшим долларов за баррель. Зарубежные инвесторы бегут от наших акций как черт от ладана. Гвардейская "Роснефть", ведя тяжелые оборонительные бои, за день потеряла 23 процента стоимости акций на иностранных рынках. Газпром, оказавшийся в окружении, – около 20 процентов. Под бомбежку попали и компании неэнергетического сектора – от "Сбербанка" до "Норкиля". В общем, всем досталось. Война же, понятное дело.

      Мирным гражданам тоже досталось по самое некуда. Рубль в одночасье девальвировался, и за доллар дают теперь аж 72 целковых. Ну это ничего, народ у нас привычный. Шестипроцентную инфляцию он даже и не заметит. А мы ему и не скажем. Правда, тем, кто в путешествие собирался или покупку крупную наметил, о своих планах придется забыть. Ну и нечего разъезжать, когда вирус свирепствует.

      Читайте также: Пока смерть не разлучит их. Путин заявил, что будет править вечно

      И впереди, скорее всего, трудные дни. Придется отступать. Бюджет по любому выполним. У нас столько накоплено – на несколько лет хватит. Что до людишек, так им помогать никто не обещал. А вот экономический рост придется вовсе отложить на далекое-далекое будущее. Потому как на долгие годы у нас теперь наступит рецессия. Но это совсем не повод для печали. Эти либералы все твердили нам: экономика – наука сложная, требует деликатного обращения. А выяснилось, ни фига сложного. Сломать всегда получится. Ну типа, как ломом в генератор. Тут главная хитрость – самим вовремя ноги унести. Ну, так мы не лохи, капиталы наши не в России и не в рублях. Так что не расстраивайтесь, Владимир Владимирович, мы как всегда успешно преодолеем проблемы, которые сами и создали. Ведь у нас в запасе есть возможность перевести нефтяную войну в настоящую. Самое время затеять заварушку на Ближнем Востоке. Что-то давно наши иранские союзнички по саудитам ракетами не пуляли, танкеры в Ормузском проливе не минировали. И вообще, как на днях Вы, Владимир Владимирович, сказали, мы можем повторить. Ядерную бомбу у нас никакой кризис не отнимет. На что Главковерх с печалью сказал: "Ни хрена без меня не можете. Даже кризис организовать. Решено: остаюсь навсегда. И это... распорядитесь, чтобы Дума эта уже завтра поправки внесла".

      А там, глядишь, врагов победим, конкуренты-сланцевики перемрут, нефть снова подрастет. И будет все лучше прежнего. Ну, для тех, кто выживет…

      Источник: Ежедневного журнала

      12 фактов о мытье рук, которые вас удивят
      сегодня
      Автор: Александр Гольц
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Владимир Путин Обвал цен на нефть
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:05 "Шахтер" в драматичной игре победил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 07:06 Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине
      Ярослав Голобородько
      12 марта , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 04:35 Антон Гура: что известно о блогере, который заявил о "целом самолете инфицированных" из Милана
      Василь Денисюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук