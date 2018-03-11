12:07
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин подписал себе и России приговор заявлениями о ядерном оружии, – дипломат

3255 Читати новину українською
Огрызко прокомментировал заявления Путина о ядерном оружии России
Огрызко прокомментировал заявления Путина о ядерном оружии России / Фото из открытых источников

Глава Кремля Владимир Путин своими недавними заявлениями о ядерной военной мощи России заставит Запад принять меры по сдерживанию, которые в конечном счете приведут к ее развалу.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии для "Крым. Реалии".

Читайте также: Он боится, и поэтому не спит по ночам, – нардеп объяснил убийственные речи Путина

Дипломат отметил, что мир не боится ядерных угроз российского президента.

Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой. На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что, если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что "величайшей катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации",
– подчеркнул Огрызко.

Экс-министр МИД уверен, что Российская Федерация в своей экспансии не будет останавливаться, если ей не оказать серьезное сопротивление.

"Злодеи не останавливаются, пока им не противодействуют. Как только ударят по рукам, желание воровать пропадает. Если мы и мировое сообщество ударим Путина по рукам и покажем, что дальше он уже не сможет зайти без серьезных последствий, то, я думаю, ситуация по крайней мере будет управляемой. Он прекрасно понимает, что в случае ядерной войны исчезнет его Россия и он сам, и не зайдет так далеко", – сказал дипломат.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Российский президент также подчеркнул, что РФ сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО.

Кто такой Владимир Огрызко? Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009 Чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). Награжден Орденом "За заслуги" III степени (2006).

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Владимир Путин Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 72
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
273
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 840
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2242
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1544
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук