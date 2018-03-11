Путин подписал себе и России приговор заявлениями о ядерном оружии, – дипломат

Глава Кремля Владимир Путин своими недавними заявлениями о ядерной военной мощи России заставит Запад принять меры по сдерживанию, которые в конечном счете приведут к ее развалу.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии для "Крым. Реалии".

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Дипломат отметил, что мир не боится ядерных угроз российского президента.

Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой. На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что, если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что "величайшей катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации",

– подчеркнул Огрызко.

Экс-министр МИД уверен, что Российская Федерация в своей экспансии не будет останавливаться, если ей не оказать серьезное сопротивление.

"Злодеи не останавливаются, пока им не противодействуют. Как только ударят по рукам, желание воровать пропадает. Если мы и мировое сообщество ударим Путина по рукам и покажем, что дальше он уже не сможет зайти без серьезных последствий, то, я думаю, ситуация по крайней мере будет управляемой. Он прекрасно понимает, что в случае ядерной войны исчезнет его Россия и он сам, и не зайдет так далеко", – сказал дипломат.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.



Российский президент также подчеркнул, что РФ сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО.

Кто такой Владимир Огрызко? Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009 Чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). Награжден Орденом "За заслуги" III степени (2006).