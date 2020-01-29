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      Путин поет: появилось архивное видео с президентом РФ

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      Кремль опубликовал видео с поющим Путиным / Иллюстративное фото, tass.ru

      Президент России Владимир Путин вновь удивляет своими "умениями". В сети появилось архивное видео, на котором глава Кремля исполняет песню Blueberry Hill.

      Соответствующее видео обнародовал Кремль в рамках проекта "Путин. 20 лет". Оно было снято в 2010 году, когда действующий глава Кремля занимал пост премьер-министра России.

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      Свои вокальные способности Путин продемонстрировал на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге. Ведущая долго уговаривала его спеть что-нибудь для зрителей.

      "Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть", – сказал тогда Путин.

      Он вышел на сцену и сначала сыграл на рояле мелодию песни "С чего начинается Родина". После этого политик начал исполнять песню Фест Домино Blueberry Hill. Правда, пел Путин под фонограмму с бэк-вокалом.

      Смотрите видео, как Путин поет:

      Заметим, на этом концерте присутствовали известные голливудские актеры:  Шерон Стоун, Моника Беллуччи, Курт Рассел, Микки Рурк, Кевин Костнер, Ален Делон, Жерар Депардье и др. Все они аплодировали и даже танцевали под песни Путина.

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      Пользователи сети не пропустили момент жестко высмеять российского президента и его вокальные способности.

      "Даже спеть нормально не может", "А не отправить ли его на конкурс "Евровидение-2020"? Победа точно будет за Россией", "Когда рейтинга нет, можно и спеть для толпы", "Жаль, что микрофоном не подавился", – пишут пользователи.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Новости политики Курьезные новости Музыка Владимир Путин
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