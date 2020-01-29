Путин поет: появилось архивное видео с президентом РФ

Президент России Владимир Путин вновь удивляет своими "умениями". В сети появилось архивное видео, на котором глава Кремля исполняет песню Blueberry Hill.

Соответствующее видео обнародовал Кремль в рамках проекта "Путин. 20 лет". Оно было снято в 2010 году, когда действующий глава Кремля занимал пост премьер-министра России.

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Свои вокальные способности Путин продемонстрировал на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге. Ведущая долго уговаривала его спеть что-нибудь для зрителей.

"Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть", – сказал тогда Путин.

Он вышел на сцену и сначала сыграл на рояле мелодию песни "С чего начинается Родина". После этого политик начал исполнять песню Фест Домино Blueberry Hill. Правда, пел Путин под фонограмму с бэк-вокалом.

Смотрите видео, как Путин поет:

Кремль показал архивное видео с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На нем Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, исполняет песню "Blueberry Hill".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/LMPUGWg9Bw — ТАСС (@tass_agency) January 29, 2020

Заметим, на этом концерте присутствовали известные голливудские актеры: Шерон Стоун, Моника Беллуччи, Курт Рассел, Микки Рурк, Кевин Костнер, Ален Делон, Жерар Депардье и др. Все они аплодировали и даже танцевали под песни Путина.

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Пользователи сети не пропустили момент жестко высмеять российского президента и его вокальные способности.

"Даже спеть нормально не может", "А не отправить ли его на конкурс "Евровидение-2020"? Победа точно будет за Россией", "Когда рейтинга нет, можно и спеть для толпы", "Жаль, что микрофоном не подавился", – пишут пользователи.