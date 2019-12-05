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      Путин понимает, что сможет что-то для себя урвать, – эксперт о выгоде РФ от встречи

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      Политолог Олег Петровец / www.vectornews.net

      Уже 9 декабря Владимир Зеленский в Париже должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча пройдет в рамках нормандского формата, который не проводится уже несколько лет. Украинцы надеются на прекращение Россией боевых действий на востоке Украины, но есть и опасения, что ради этого нам придется пойти на уступки.

      В прямом эфире 24 канала ведущий программы "Политанатомия" Артем Овдиенко отметил, что Путину не интересно было бы обновлять нормандский формат, но кое-что изменилось. Во-первых, в Украине новый лидер. И во-вторых, он хочет заставить нас подписать краткосрочный контракт на транзит российского газа.

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      Политолог Олег Петровец отметил, что Путин едет на встречу с одной целью – он видит, что на этой встрече может что-то для себя урвать.

      Ему будет трудно переломить Украину в ситуации (транзита газа – 24 канал) на год контракта. Нам интересно привлечь к этому процессу еще и Европу, чтобы был контроль трехсторонний,
      – сказал Петровец.

      Он подчеркнул, что в Украины есть преимущество в переговорах. Речь идет о том, что российский "Газпром" имеет задолженность перед Украиной. И Петровец сказал, что мы имеем много факторов, которые на самом деле нам помогают склонить Путина к тому, чтобы заключить именно десятилетний контракт.


      Политолог Олег Петровец

      Что известно о газовой ситуации между Украиной и РФ?

      • В конце ноября в Вене между Украиной и Россией произошел очередной раунд переговоров о транзите газа. Правда, на этот раз в двустороннем формате. Еврокомиссия в переговорах не участвовала.
      • Стороны искали компромисс по заключению нового договора на транзит газа. Ведь действующий десятилетний договор истекает в этом году. Ранее в "Газпроме" заявляли, что прислали "Нафтогазу" предложение о заключении нового годового соглашения на транзит газа, или же продолжение действующих контрактов. Но только в случае, если Украина откажется от претензий в Стокгольмском арбитраже.
      • В украинском правительстве такое предложение называют неприемлемым и призывают "Газпром" оплатить долг. Кроме этого, Украина и ЕС настаивают, что новый контракт должны заключить по европейским правилам.


      Украинская сторона призывает "Газпром" оплатить долг

      Политический обозреватель Дмитрий Литвин объяснил, что Путин помнит то, что в последний раз в 2016 году встречался с Петром Порошенко. И тогда между ними были определенные договоренности:

      • разведения войск на нескольких участках;
      • подписание формулы Штайнмайера.

      "Путин не проводил переговоры эти три года, потому что ждал, когда Украина выполнит договоренности", – заявил Литвин. Также он добавил, что Путин просто не мог не встретиться.

      К слову, украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин Нормандский формат Газ Еврокомиссия Нафтогаз Газпром
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