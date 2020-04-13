Путин после долгого молчания заговорил: заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

После долгого молчания на фоне эпидемии коронавируса в России президент страны Владимир Путин наконец дал о себе знать. В частности, он отметил сложную ситуацию с COVID-19 в РФ.

По словам Путина, ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, передает информационное агентство ТАСС.

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Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, растет число больных людей. Все больше случаев именно тяжелого течения болезни, именно тяжелого,

– отметил он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Российский лидер добавил, что ближайшие недели станут во многом определяющими. К территориям повышенного риска он отнес Москву, Московскую область и крупные города, включая города-миллионники. Поскольку здесь – большая концентрация людей и плотность населения.

"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, прежде всего по предоставлению медицинской помощи гражданам", – подчеркнул Путин.

По его словам, России нужен профессиональный прогноз.

Для того, чтобы и дальше действовать на опережение, а нам, несмотря на то, что ситуация не меняется к лучшему, все-таки пока удается действовать именно таким образом, – нам нужен хороший, профессиональный прогноз. И не только среднесрочный и долгосрочный, но и на период ближайших трех, семи, десяти дней. Мы должны рационально распределить нагрузку на больницы. Если нужно, и медики Минобороны РФ могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции,

– говорит Путин.

В то же время российский президент поручил правительству "вести и постоянно обновлять такой прогноз, основываясь на реальной обстановке". Также он призвал участников совещания предоставить актуальную информацию о тех мерах, которые предпринимают сейчас власти для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Итак, все наши действия, в том числе и профилактические меры на местах и ​​организация работы всей системы здравоохранения, должны быть построены оптимальным образом, что называется, с запасом и учитывая все факторы", – подытожил Путин.

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Ситуация с коронавирусом в России: коротко

По состоянию на 13 апреля здесь COVID-19 заразились 18 328 человек , из них 148 умерли . Правда, 1 470 выздоровели.

, из них . Правда, 1 470 выздоровели. Больше всего инфицированных – в Москве и Московской области : более 13 тысяч случаев.

и : более 13 тысяч случаев. Пока в России можно наблюдать тенденцию роста числа больных COVID-19 от 16% до 18% в зависимости от дня.

в зависимости от дня. Заместитель главы правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что на этой и в начале следующей недели в РФ ожидают нарастание количества больных коронавирусом.

Что известно о затянувшемся молчании Путина

Когда Россия объявила борьбу с коронавирусом российский президент обратился к населению. В частности, он перенес референдум по изменениям в Конституцию и ввел длинные выходные.

После этого Путин начал руководить государством удаленно из Ново-Огарево и его заявления редко начали обнародовать СМИ.

Также в сети появилась информация, что в окружении Путина обнаружили случаи заражения коронавирусом. В частности, хозяин Кремля общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы. Они также обменялись рукопожатиями. Впоследствии у медика диагностировали COVID-19.

В то же время пресс-служба Путина утверждает, что тест на коронавирус у российского президента оказался отрицательным. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально.

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