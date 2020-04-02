Путин повел себя как классический "ковидиот" – журналист о рукопожатии с больным врачом

На прошлой неделе Владимир Путин общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы. В частности Проценко пожал Путину руку. Впоследствии у медика диагностировали коронавирус. По словам российского журналиста Игоря Яковенко, сейчас в стране принимаются меры, чтобы сохранить жизнь президенту РФ.

По его словам, в России есть люди, которые очень надеются, что коронавирус решит проблему, которую не смогли решить россияне. То есть, что вследствие таких естественных причин может произойти смена власти. Однако, такого не произойдет. Об этом российский журналист Игорь Яковенко рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он отметил, что Путин – человек, патологически архаичный. Он достаточно плохо понимает, что происходит в мире.

И умудриться здороваться за руку, надеть этот костюм химзащиты, в котором он выглядел, как клоун. Вполне не понятно, зачем он его надел, наверное, чтобы похвастаться. И при этом пожимать руку врачу, который находится в эпицентре эпидемии,

– отметил журналист.

По мнению российского журналиста, пожатие руки главному врачу "Комунарки", больницы, в которой размещено максимальное количество больных коронавирусом, является признаком архаичного сознания.

На Западе есть такой термин covidiot – это люди, которые лижут унитазы в публичных местах, чтобы выразить свое презрение коронавирусу. Путин себя повел, как классический covidiot,

– рассказал Игорь Яковенко.

В словаре современного английского сленга Urban Dictionary появился новый термин covidiot. Этим словом называют тех, кто слишком паникует из-за коронавируса, поэтому покупает слишком большое количество товаров в магазинах. А также тех, кто специально игнорирует правила защиты от инфекции.

Он также отметил, что, очевидно, Путин не знает, что делать. Ведь у него изначально был план по захвату мира, который состоял из трех частей:

Сначала он хотел устроить голосование, которое бы закрепило его пожизненное самодержавие;

Впоследствии он хотел устроить "победобесие" 9 мая, во время которого он должен был выступить перед миром, как единственный победитель во Второй мировой войне;

Потом хотел собрать "Ялту-2" в лице членов Совета безопасности, чтобы переделить мир.

Понятно, что ничего из этого не будет. Поэтому сейчас Путин растерян. Он пытался в течение долгого времени отсрочить перенос голосования. Сейчас он всеми силами будет пытаться сохранить "победобесие",

– подчеркнул журналист.

Что известно о контактах Путина с инфицированным коронавирусом

На прошлой неделе Владимир Путин общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы. В частности Проценко пожал Путину руку. Впоследствии у медика диагностировали коронавирус.



В то же время пресс-служба Путина утверждает, что тест на коронавирус у российского президента оказался отрицательным.



По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально.

Сейчас в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом, из них 30 человек умерли. Впрочем, по мнению журналиста, цифрам, которые есть в официальной статистике, необходимо достаточно условно доверять, а, скорее всего, вообще не доверять, ведь они отличаются от реальной ситуации. Кроме этого, тестирование которое проводится в России, отличается слабой чувствительностью.

Он также добавил, что в соцсетях есть немало историй когда людей с реальными признаками коронавируса не обследовали и не проводили им тестирование. В целом, по официальной статистике являются более 3000 больных, а также почти 30 умерших.

Очевидно, что эти цифры нужно умножать. На какое количество раз – мы пока не знаем,

– подчеркнул журналист.

На вопрос, почему людям отказывают в тестировании, он ответил, что есть несколько причин. Одна из них – никто не хочет брать на себя ответственность. По его словам, сейчас ситуация в России такова, что Путин самоизолировался не только физически, но и в смысле политической ответственности. Он категорически отказывается принимать необходимые законы. Речь идет о законе о чрезвычайной ситуации или чрезвычайном положении.

Игорь Яковенко отметил, что тот пакет законов по борьбе с коронавирусом, которые принял президент РФ, полная фантастика. Он предусматривает, что Федеральная служба охраны, военизированное подразделение, которое занимается охраной президента, имеет право применять боевую технику в случае определенных ситуаций.

То есть, Федеральная служба охраны получает фантастические права. Видимо, коронавирус страшно напугается от того, что БТР и танки будут в состоянии боевой готовности,

– подчеркнул журналист.

В то же время, предоставленные полномочия безо всякого закона применять какие-то конкретные меры в регионах России. И там пытаются в "меру своей испорченности" что-то делать. Журналист привел пример, как в Чечне бьют палками людей, находящихся на улице, и в такой способ пытаются объяснить о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

Однако, по словам журналиста, в Москве мэр города Сергей Собянин собирается ввести такую систему, что люди смогут выйти на улицу, только когда они получают электронный код.

Впрочем, Игорь Яковенко отметил, среди 25 миллионов жителей столицы России, есть немалое количество людей, которые не имеют смартфонов, поэтому не смогут зайти и зарегистрироваться.

Это такой цифровой концлагерь, который сейчас устраивают в Москве. Он не имеет прямой связи с борьбой против пандемии. Ежедневно ориентировочно на 20% увеличивается количество зараженных и умерших. В России все еще впереди,

– рассказал журналист.