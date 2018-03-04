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Путин против всех: игра о хозяине Кремля от студента из Винницы стало хитом сети

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Человек-мем Владимир Путин
Человек-мем Владимир Путин / Соцсети

Президент России Владимир Путин – одна из самых популярных фигур в Украине, как ни крути, правда, украинцы политику в основном счастья не желают. Это еще раз доказал и студент Винницкого национального технического университета Сергей Куценко, создавший о политике компьютерную игру "PUTIN 20!8".

Сама же игра две недели назад появилась на онлайн-сервисе Steam, и сразу создала настоящий геймерский бум, передает "День".

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Путін, комп'ютерна гра, Вінниця, студент, КуценкоСтудент из Винницы создал игру про Путина

Ее сюжет достаточно интересный. Так, здесь Путин борется "с вселенским злом", а именно с биткойнами, ЛГБТ-активистами, оппозиционером Алексеем Навальным, рэпером Face, блогерами и даже с со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Он уничтожает всех на своем пути и в конце концов остается один. Российские СМИ сразу подхватили эту тему, начали искать политический подтекст и пиар-заказ от врагов Российской Федерации, которая сейчас готовится к очередным президентским выборам. Но сенсации не получилось. Игру "PUTIN 20!8" никто не заказывал. Это просто хороший коммерческий ход", – подчеркивается в материале.

Путін, комп'ютерна гра, Вінниця, студент, КуценкоПутин уничтожает всех на своем пути и в конце концов остается один

Как рассказал разработчик игры, это его не первый проект, а работать над своим последним детищем он начал еще в начале 2018 года, поскольку хотел успеть запустить ее к выборам в России, понимая, что именно в этот период она будет популярной и максимально быстро разойдется.

"Сейчас ключи активации к игре загрузили (купили) уже более тысячи человек на всей планете. Не отслеживал, сколько из них россиян, но, судя по комментариям, немало. Также пользуется спросом проект и среди американцев, очевидно, им нравятся главные герои. Игру разместила на сервере компания Digital Mistake, с которой я сотрудничаю. Ее сразу подхватили геймеры на Youtube и Twitter. Откровенно, я не ожидал, что простая инди-игра так быстро станет популярной, ведь не делал ни продвижения, не вкладывал в это денег", – отмечает Сергей Куценко.

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Путін, комп'ютерна гра, Вінниця, студент, КуценкоИгра пользуется спросом как среди россиян, так и среди американцев

По его словам, он не стремился высмеять или похвалить кого-то особенно Путина, а в игре, прежде всего, хотел показать, что этот человек в образе вечного мема ни перед чем не остановится и будет уничтожать все на своем пути, чтобы достичь цели.

Сейчас, несмотря на комментарии, я планирую несколько обновить игру, добавить несколько "фишек", чтобы игрокам было интересно, и создать яркий финал с известным проукраинским лозунгом, который любят наши "ультрас". А тем временем буду работать над новым проектом, он также будет на политическую тематику. Но не об Украине, ведь я живу в этой стране, а о международном "политклубе". Там много свежих идей, которые можно будет использовать при создании новой игры и новых образов-мемов,
добавляет украинский студент.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Новости России Винница Информационные технологии
Источник: 24 Канал
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