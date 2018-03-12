Путин рассказал, как отдал приказ сбить пассажирский самолет из Украины в 2014 году

В 2014 году президент России Владимир Путин отдал приказ спецслужбам сбить самолет, который летел из Харькова в Турцию. По имеющейся тогда информации, его захватил террорист с бомбой, который приказал посадить его в Сочи.

Об этом он заявил в интервью политическому обозревателю Андрею Кондрашову в документальном фильме "Путин", сообщает BBC.

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По его словам, этот случай произошел в преддверии открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. Речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который выполнял рейс из Харькова в Стамбул. По словам пилотов, тогда один из пассажиров сказал, что у него есть бомба, и приказал поворачивать самолет на Сочи.

"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул захватили, похитители требуют посадки в Сочи", – рассказал президент России.

Сотрудники спецслужб сообщили Путину, что в таких чрезвычайных ситуациях самолеты сбивают.

"Я сказал им: действуйте согласно плану", – отметил российский президент.

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В небо подняли российскую боевую авиацию, но оказалось, что это была пьяная выходка пассажира.