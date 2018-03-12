12:05
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин рассказал, как отдал приказ сбить пассажирский самолет из Украины в 2014 году

7779 Читати новину українською
Путин готов был сбить самолет с пассажирами из Украины в 2014 году
Путин готов был сбить самолет с пассажирами из Украины в 2014 году

В 2014 году президент России Владимир Путин отдал приказ спецслужбам сбить самолет, который летел из Харькова в Турцию. По имеющейся тогда информации, его захватил террорист с бомбой, который приказал посадить его в Сочи.

Об этом он заявил в интервью политическому обозревателю Андрею Кондрашову в документальном фильме "Путин", сообщает BBC.

Читайте также: Путин подписал себе и России приговор заявлениями о ядерном оружии, – дипломат

По его словам, этот случай произошел в преддверии открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. Речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который выполнял рейс из Харькова в Стамбул. По словам пилотов, тогда один из пассажиров сказал, что у него есть бомба, и приказал поворачивать самолет на Сочи.

"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул захватили, похитители требуют посадки в Сочи", – рассказал президент России.

Сотрудники спецслужб сообщили Путину, что в таких чрезвычайных ситуациях самолеты сбивают.

"Я сказал им: действуйте согласно плану", – отметил российский президент.

Читайте также: Путин в очередной раз обвинил США в "финансировании госпереворота в Украине"

В небо подняли российскую боевую авиацию, но оказалось, что это была пьяная выходка пассажира.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины авиация Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук