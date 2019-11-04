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      Путин рассказал, откажется ли от транзита газа через Украину

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      Путин не собирается отказываться от транзита газа через Украину
      Путин не собирается отказываться от транзита газа через Украину / zen.yandex.ru

      Российская Федерация не собирается отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов.

      Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала заявил, что Киев сам "не стремится к договоренностям относительно транзита".

      К теме: В "Нафтогазе" рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

      Премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что Украина делает все возможное, чтобы как можно быстрее договориться о транзите газа на 10 лет. Однако из-за "не самых простых отношений с РФ" это сделать сложно.

      Песков утверждает, что в России сейчас будут возможности гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Заметим, что Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2", поэтому остались считанные недели до завершения строительства.

      Использует Россия это? Однозначно нет. Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави,
      – сказал Песков.

      Пресс-секретарь Путина отметил, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", – сказал он.

      Важно: Рада приняла законопроект о независимой ГТС: что изменится

      Дмитрий Песков напомнил о "вакханалии в Стокгольмском арбитраже".

      Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-либо требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться,
      – добавил Песков.

      О каких судебных претензиях идет речь?

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в компании идет работа над подготовкой нового иска к российскому "Газпрому". К такому решению Витренко пришел после завершения второго этапа переговоров о транзите российского газа по Украине.

      "Нафтогаз" планировал направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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      Как завершился второй этап переговоров по транзиту газа?

      Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Вместе с тем в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
      Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газовый конфликт Газовый контракт Газ Владимир Путин Северный поток-2 Украина – Россия Газпром
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