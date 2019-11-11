Путин с Меркель поговорили о формуле Штайнмайера и разведении войск на Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили 11 ноября по телефону об урегулировании ситуации в Украине. Стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

Суть разговора Путина и Меркель передала пресс-служба Кремля. Там уточнили, что политики основательно обсудили вопросы урегулирования ситуации в Украине с учетом:

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согласованной Трехсторонней контактной группой формулы Штайнмайера,

разведения вооруженных сил и средств на участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, а также – начала этого процесса у Петровского.

Меркель и Путин отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минских соглашений. Также, по сообщению Кремля, стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

Лидеры Германии и России подтвердили, что настроены на дальнейшую координацию усилий обоих государств в "нормандской четверке", в том числе по подготовке возможного саммита в этом формате.

Когда встретится "нормандская четверка" и о чем будут говорить?

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако никак не могут определиться с датой. По данным СМИ, этот саммит может состояться 24 или 26 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

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Украина в нормандском формате будет говорить о: