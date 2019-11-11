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      Путин с Меркель поговорили о формуле Штайнмайера и разведении войск на Донбассе

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      Путин с Меркель поговорили об урегулировании ситуации на Донбассе
      Путин с Меркель поговорили об урегулировании ситуации на Донбассе / Getty Images

      Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили 11 ноября по телефону об урегулировании ситуации в Украине. Стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

      Суть разговора Путина и Меркель передала пресс-служба Кремля. Там уточнили, что политики основательно обсудили вопросы урегулирования ситуации в Украине с учетом:

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      • согласованной Трехсторонней контактной группой формулы Штайнмайера,
      • разведения вооруженных сил и средств на участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, а также – начала этого процесса у Петровского.

      Меркель и Путин отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минских соглашений. Также, по сообщению Кремля, стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

      Лидеры Германии и России подтвердили, что настроены на дальнейшую координацию усилий обоих государств в "нормандской четверке", в том числе по подготовке возможного саммита в этом формате.

      Когда встретится "нормандская четверка" и о чем будут говорить?

      В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако никак не могут определиться с датой. По данным СМИ, этот саммит может состояться 24 или 26 ноября.

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

      Читайте также: Зеленский рассказал, зачем встреча в нормандском формате и что будет после нее

      Украина в нормандском формате будет говорить о:

      • разведении войск;
      • обмене удерживаемыми лицами;
      • подтверждении текста формулы Штайнмайера;
      • оккупации Крыма.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Ангела Меркель Владимир Путин Нормандский формат Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе
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