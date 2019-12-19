Путин с верхушкой российских спецслужб праздновал день ФСБ пока на Лубянке продолжалась стрельба

Вечером 19 декабря под зданием Федеральной службы России произошла кровавая перестрелка, в результате которой погиб, по меньшей мере, один человек, от 3 до 5 человек получили ранения. Дерзкое нападение на Лубянке в центре Москвы уже квалифицировали как теракт. А самое интересное, что во время нападения под зданием ФСБ российский президент Владимир Путин развлекался вместе с верхушкой спецслужб.

Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности. Его в России отмечают 20 декабря.

Основное: Стрельба в центре Москвы у ФСБ: есть погибшие

Пресс-служба главы Кремля распространила фотографии с празднования, которое происходило во время нападения.



Путин с ФСБшной верхушкой на торжествах, в этот момент на Лубянке – теракт

На фото рядом с Владимиром Путиным сидят директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев (второй слева), глава ФСБ РФ Александр Бортников (третий слева), руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин (второй справа на первом плане).



Лубянку окружили правоохранители / фото Getty images

Что случилось на московской Лубянке? Стрельба под зданием ФСБ произошла вечером 19 декабря. Пока точно неизвестно, сколько нападающих открыли там огонь. В ФСБ отчитывались о ликвидации одного стрелка, другой, по их словам, прятался среди колонн здания и отстреливался. Судьба третьего была неизвестна. Впрочем, впоследствии в той же ФСБ заявили, что стрелял один человек и он уже ликвидирована. Погиб один человек, пострадали 5 человек, двое – находятся в критическом состоянии. Стрельбу квалифицируют как теракт.