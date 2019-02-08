Путин сделал масштабную чистку и уволил 11 генералов и полковников в России: список

Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил с должностей силовых ведомств 11 человек среди которых девять генералов и два полковника силовых структур и федеральных ведомств.

Соответствующий указ глава Кремля подписал 8 февраля.

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В частности, российский президент уволил с должностей таких чиновников:

Генерал-майора полиции Рафаэля Гильманова, который занимал пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; Генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Диденко, который служил в МЧС; Генерал-майора юстиции Ирину Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета РФ; Генерал-майора внутренней службы Александра Кузнецова, заместителя начальника красноярского главы МВД; Генерал-майора внутренней службы Владимира Никитеева, который возглавлял управление ФСИН по Кировской области; Генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева, который руководил управлением СК по Татарстану; Генерал-полковника внутренней службы Игоря Одера, который служил в МЧС; Генерал-полковника внутренней службы Игоря Панина, который служил в МЧС; Генерал-майора полиции Сергея Солопова, начальника антикоррупционного управления московского главка МВД; Первого заместителя начальника Южного регионального центра МЧС полковника внутренней службы Николая Басова; Первого заместителя председателя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю полковника юстиции Александра Расстригина.

Кроме того, Путин сделал ряд назначений в российских правоохранительных органах.

Росийский президент также уволил с должности начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова и назначил его помощником главы МВД РФ. Также, помощником министра внутренних дел РФ назначена полковник полиции Ирина Волк.

Сколько россиян не поддерживают действия Путина?В 2019 году количество россиян, которые не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, увеличилось на 16%. По состоянию на январь 34% россиян недовольны действиями главы Кремля. Рейтинг доверия к главе Кремля обвалился до исторического минимума – 33,4%.