Путин сделал важное заявление о "нормандском формате" после встречи с Меркель

Президент России Владимир Путин после проведенных 18 мая переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что замены "нормандскому формату" по урегулированию ситуации на востоке Украины на сегодня нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Что касается "нормандского формата", я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и в любом случае на сегодня замены ему нет", – заявил Путин.

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Он отметил, что на встрече с Меркель не обсуждалась конкретная дата встречи в "нормандском формате", но такая возможность рассматривалась.