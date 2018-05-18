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Путин сделал важное заявление о "нормандском формате" после встречи с Меркель

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Путин обсудил уз Меркель
Путин обсудил уз Меркель "нормандский формат" / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин после проведенных 18 мая переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что замены "нормандскому формату" по урегулированию ситуации на востоке Украины на сегодня нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Что касается "нормандского формата", я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и в любом случае на сегодня замены ему нет", – заявил Путин.

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Он отметил, что на встрече с Меркель не обсуждалась конкретная дата встречи в "нормандском формате", но такая возможность рассматривалась.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Ангела Меркель Владимир Путин Война на Донбассе Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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