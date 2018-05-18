Путин сделал важное заявление о "нормандском формате" после встречи с Меркель
Президент России Владимир Путин после проведенных 18 мая переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что замены "нормандскому формату" по урегулированию ситуации на востоке Украины на сегодня нет.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Что касается "нормандского формата", я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и в любом случае на сегодня замены ему нет", – заявил Путин.
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Он отметил, что на встрече с Меркель не обсуждалась конкретная дата встречи в "нормандском формате", но такая возможность рассматривалась.