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      "Путин слабее, чем хочет казаться": Порошенко объяснил, как Запад может остановить агрессию РФ

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      Порошенко заявил, что Путин слабее, чем хочет казаться миру
      Порошенко заявил, что Путин слабее, чем хочет казаться миру / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин слабее, чем хочет казаться международному сообществу, и Запад может остановить его агрессию в мире, если будет противостоять силой.

      Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в своей статье для The New York Times, передает пресс-служба главы государства.

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      "Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. Запад может –за счет повышения стоимости агрессии – заставить его послушаться", – сказал он.

      Порошенко подчеркнул, что миру уже пора действовать, ведь Россия давно применяет свою агрессию в мире. В частности, он напомнил о войне на Донбассе, которую начала РФ, применении химического оружия и отравлении Скрипалей в Великобритании, кибератаках российских спецслужб на западные ведомства и обстрелах мирных жителей в Сирии.

      По словам украинского лидера, Россия хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.

      Начинается она с Украины и продолжается на запад, насколько мир позволит. Демократические страны должны сделать выбор: выступать за то, что является правильным, или продолжать умиротворение президента Владимира Путина. Если история научила нас чему-либо, так это потому, что умиротворение имеет смертельные последствия,
      – подчеркнул Порошенко.

      Глава государства также напомнил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерство, отменив свою встречу с Путиным на "Большой двадцатке" в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и матросов.

      "Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, сильнее санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры с обеих сторон Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", – подчеркнул Порошенко.

      Напомним, президент США Дональд Трамп должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп отменил эту встречу. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      Однако, президенты все же провели неформальную беседу на полях саммита в Аргентине. Так, Путин рассказал, что в разговоре с Трампом якобы объяснил ему "свое видение" российской атаки на украинские корабли в Азовском море.

      Что известно об агрессии России в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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