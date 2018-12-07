"Путин слабее, чем хочет казаться": Порошенко объяснил, как Запад может остановить агрессию РФ

Президент России Владимир Путин слабее, чем хочет казаться международному сообществу, и Запад может остановить его агрессию в мире, если будет противостоять силой.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в своей статье для The New York Times, передает пресс-служба главы государства.

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"Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу. Запад может –за счет повышения стоимости агрессии – заставить его послушаться", – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что миру уже пора действовать, ведь Россия давно применяет свою агрессию в мире. В частности, он напомнил о войне на Донбассе, которую начала РФ, применении химического оружия и отравлении Скрипалей в Великобритании, кибератаках российских спецслужб на западные ведомства и обстрелах мирных жителей в Сирии.

По словам украинского лидера, Россия хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.

Начинается она с Украины и продолжается на запад, насколько мир позволит. Демократические страны должны сделать выбор: выступать за то, что является правильным, или продолжать умиротворение президента Владимира Путина. Если история научила нас чему-либо, так это потому, что умиротворение имеет смертельные последствия,

– подчеркнул Порошенко.

Глава государства также напомнил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерство, отменив свою встречу с Путиным на "Большой двадцатке" в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и матросов.

"Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, сильнее санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры с обеих сторон Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп отменил эту встречу. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".



Однако, президенты все же провели неформальную беседу на полях саммита в Аргентине. Так, Путин рассказал, что в разговоре с Трампом якобы объяснил ему "свое видение" российской атаки на украинские корабли в Азовском море.

Что известно об агрессии России в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.