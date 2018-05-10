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Путин слил Иран, или О вояже Нетаньяху в двух словах

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Беньяин Нетаньяху и путин
Беньяин Нетаньяху и путин / Радио Свобода

Как известно, намедни, на параде Победы на Красной площади вместе с президентом РФ присутствовал и один из немногочисленных иностранных гостей, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

И вот казалось бы, что такой политик забыл в компании лидера страны-изгоя, отжившего свое актера-звезды боевиков категории "В" и руководителя страны, исторической подстилки? Ответ же на этот вопрос весьма и весьма интересен.

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Напомню, что 7 мая ВВС Израиля нанесли очередной авиаудар по позициям иранских наемников на юге Дамаска. Как известно, ни российские ПВО, ни ВКС РФ этот удар не предотвратили. По сути, все мирно наблюдали за тем, как ЦАХАЛ разносит в мясо побратимов "интернационалистов". И вот в чем подвох.

Дело в том, что Иран и Россия, как бы это не звучало дико для боярочных ура-патриотов, но конкуренты и в каком-то смысле – враги.

Так, Иран и Россия являются конкурентами на рынке "черного золота", ведь Тегеран максимально наращивал добычу нефти, перекрывая тем самым немалый сегмент освоенного Россией европейского плацдарма. Даже Беларусь закупает иранскую нефть! А после снятия части санкций с Ирана в 2015 году в эту страну вновь устремились инвестиции, которые уже превысили 25 миллиардов долларов.

Но, что особо обидно, даже в самом Дамаске хвалу и почет в первую очередь отдают Ирану, а не России. Так, например, в прошлом году Дамаск освободил от выплаты налогов иранские компании, работающие в Сирии. Что же до российских предпринимателей, то они как платили "согласно тарифу", так и продолжают платить.

А потому в Кремле вполне логично развернули игру против Тегерана, не только промолчав относительно очередного удара по "братушкам", но и приняв у себя непосредственного инициатора травли Ирана.

Но при данном раскладе выходит, что среди всех стран изгоев, Россия оказывается в гордом одиночестве. Ведь лидера КНДР уже прикармливают биг-маками, Куба уже давно не "Libre", дни Венесуэлы сочтены, а на Голанских высотах выстраиваются ровные ряды "Меркав" готовых валить режим в случае серьезного залета крылатого объекта с территории недоосвабожденной сакральной Сирии.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости России Новости политики Война в Сирии Новости Израиля Иран Публикации
Источник: Злой Одессит
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Новости за 10 мая
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