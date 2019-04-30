Путин сменил посла в Беларуси и дал Лукашенко год, чтобы "подумать над интеграцией", – СМИ

Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности в Минске. Новым послом России в Беларуси стал сенатор Совета федерации Дмитрий Мезенцев. Источники сообщают, что это результат неоднократных просьб Лукашенко и связан он с активным продвижением идеи сближения обеих стран.

Указ о назначении Мезенцева на должность подписал президент России Владимир Путин. Бабич не проработал в Беларуси и года – его считали не карьерным дипломатом, а политическим призначенцем, сообщает российское издание "Коммерсант".

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Период работы Бабича в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной. Однако тот успел отличиться рядом скандальных заявлений. В частности, в марте обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в формировании образа "Россия – это враг", а также раскритиковал его неготовность к объединению с Россией.

В то же время источник издания сообщает, что его отзыв активно обсуждается в последнее время. Вскоре якобы появится соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Кроме того, источники утверждают, что отставка Бабича, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину.

Что такое Союзное государство?Это сверхдержавное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

По данным издания, последний разговор между лидерами России и Беларуси состоялся в Пекине. Там Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию. При этом он снова попросил отозвать посла Бабича.

Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую порядке,

– пишет издание.

С 2018 года Москва требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.

"Коммерсант" отмечает, что Бабич в целом выбрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения. Много и регулярно ездил по Беларуси, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией.

Что происходит между Россией и Беларусью?Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается. Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении подчеркивает, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть равнозначными в правах.