Путин собрался в оккупированный Крым: проведет совещание в гостинице по санкционному списку США

Президент РФ 23 ноября посетит оккупированный полуостров. До этого он посещал Крым в августе этого года.

Об этом информируют "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Читайте также: У российских оккупантов возникла новая проблема из-за Крымского моста: подробности

В пятницу президент будет работать в ялтинском отеле "Мечта". Там он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о выполнении задач, указанных в майском указе,

– говорится в сообщении.

В Кремле также сообщили, что заседание состоится в новом формате и предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов РФ.

Отметим, что до этой поездки Путин последний раз побывал в аннексированном Крыму 4 августа этого года. Тогда он посетил фестиваль "Опера в Севастополе".

Добавим, что отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, попал в список санкций США из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список санкций 12 сентября 2014 года.