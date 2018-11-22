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      Путин собрался в оккупированный Крым: проведет совещание в гостинице по санкционному списку США

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      Путин снова собрался в Крым
      Путин снова собрался в Крым / фото из открытых источников

      Президент РФ 23 ноября посетит оккупированный полуостров. До этого он посещал Крым в августе этого года.

      Об этом информируют "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

      Читайте также: У российских оккупантов возникла новая проблема из-за Крымского моста: подробности

      В пятницу президент будет работать в ялтинском отеле "Мечта". Там он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о выполнении задач, указанных в майском указе,
      – говорится в сообщении.

      В Кремле также сообщили, что заседание состоится в новом формате и предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов РФ.

      Отметим, что до этой поездки Путин последний раз побывал в аннексированном Крыму 4 августа этого года. Тогда он посетил фестиваль "Опера в Севастополе".

      Добавим, что отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, попал в список санкций США из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список санкций 12 сентября 2014 года.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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