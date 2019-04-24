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      Путин создает условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины, – Турчинов

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      Турчинов раскритиковал указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства России для жителей оккупированного Донбасса
      Турчинов раскритиковал указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства России для жителей оккупированного Донбасса / Пресс-служба СНБО

      Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса является сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на руководство государства.

      24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не дольше трех месяцев. Из-за указа Путина Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН.

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      Выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил России против Украины", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

      Это связано с тем, что российское законодательство разрешает использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории,
      – сказал Турчинов.

      Ответ на это может быть только один – укрепление оборонного потенциала Украины и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну-агрессора, подчеркнул секретарь СНБО.

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      Теги: Владимир Путин Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Александр Турчинов СНБО
      Источник: 24 канал
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