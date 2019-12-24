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      Путин в очередной раз поразил пропагандистским заявлением о начале Второй мировой

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      Путин заявил, что Вторая мировая началась из-за сговора Гитлера с Западом, а не с СССР / rbc.ru

      Президент России Владимир Путин отреагировал на резолюцию Европарламента по Второй мировой войне, в которой СССР обвиняют в соучастии в начале самой кровавой войны в истории. Путин в очередной раз попытался обелить "тюрьму народов" и обвинил во всем европейцев.

      В некоторых странах Европы постоянно пытаются выкрутить историю и придумывают невероятные сценарии, заявил президент России, пытаясь выкрутить историю. Об этом сообщает издание "ТАСС".

      К слову: Российская пропаганда сталинскими методами: в Польше отреагировали на скандальное заявление Путина

      Недавно Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз, намекая или прямо говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред,
      – заявил Владимир Путин.

      В то же время он признал, что Союз и Германия действительно подписывали "Пакт Молотова – Риббентропа", тем более, что там оба государства согласовали раздел сфер своего влияния в Европе.

      В частности, он рассказал, что якобы в сговор с Гитлером вошли Франция и Великобритания, которые "предали своего союзника Чехословакию". Кроме них, оказывается, что в сговоре с Гитлером была Польша, на которую в 1939 почти одновременно напали Германия и СССР.

      Главным аргументом Путина, как и ранее, является то, что Иосиф Сталин, в отличие от других тогдашних европейских лидеров, лично не встречался с Гитлером.

      Каким на самом деле было участие СССР в начале Второй мировой

      Фактическим стартом Второй мировой войны был "Пакт Молотова – Риббентропа" о распределении сфер влияния и договоренности о ненападении. Он был заключен всего за неделю до немецкого вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года.

      Почти одновременно с Германией начал участвовать во Второй мировой войне и Советский Союз, напавший на Польшу с востока, а также на Финляндию. Для того, чтобы обелить роль СССР, российская пропаганда даже выкручивает дату начала войны и называет ее по-своему. "Великая отечественная война" якобы началась 22 июня 1941 года, когда Германия начала наступление на СССР.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики История Новости России Российская пропаганда Европарламент СССР Владимир Путин
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