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      Путин в очередной раз вышел на лед: хоккейный матч состоялся на Красной площади – видео

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      Путин сыграл в хоккей на Красной площади / Пресс-служба Кремля

      В канун нового года президент России Владимир Путин традиционно вышел на каток. Сделал он это прямо на Красной площади в Москве. Мероприятие проходило в рамках Ночной хоккейной лиги.

      Судя по кадрам, которые сейчас распрастраняется в сети, Путин вышел на лед под 11 номером, что является достаточно привычным явлением. Также известно, что игра завершились победой его команды со счетом 8:5. Что не удивительно, большинство шайб забросил именно Путин.

      Путін, хокей, Красна площа. Москва, Росія
      Команда Путина одержала убедительную победу

      Путин вышел на лед на Красной площади: видео

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      Как и положено, в команду Путина вошли первые люди России, а именно глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды российского хоккея, в частности, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Играли они в красной форме.

      Путин сыграл в хоккей: кто был в его команде – смотрите видео

      Между тем противостоял Путину и компании соперник в белом. Так, против российского президента играли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, а также подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

      Смотрите видео, как Путин сыграл в хоккей на Красной площади

      Заметим, что Путин традиционно выходит на лед. В свое время, компанию ему составляли даже президент Беларуси Александр Лукашенко и Финляндии Саули Ниинисте. Матчи с участием хозяина Кремля проходят не только в Москве. Однажды такое действо происходило в Сочи.

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      Как Путин забросил шайбу в хоккейном матче на Красной площади: видео

      Что такое Ночная хоккейная лига? Это российская любительская спортивная организация. Она была создана 15 декабря 2011 года ради популяризации хоккея и по инициативе Путина. Тогда нынешний хозяин Кремля занимал должность главы российского правительства. До 20 августа 2012 года она называлась "Русская любительская хоккейная лига". Ее нынешнее название нацелено поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает выйти на лед и сыграть в хоккей, вместо того, чтобы лежать на диване или сидеть перед телевизором.

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      25 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Спорт Новости Спорта Москва Хоккей Владимир Путин
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