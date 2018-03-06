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Путин в ролике к ЧМ-2018 поиграл в футбол в Кремле с президентом ФИФА: видео

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Путин снялся в промо-ролике к Чемпионату мира 2018 года
Путин снялся в промо-ролике к Чемпионату мира 2018 года / Фото из открытых источников

В сети появился официальный ролик к Чемпионату мира-2018 по футболу, в котором снялись звезды мирового футбола, президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале FIFATV.

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Так, в официальном промо-ролике российский президент наносит сотый удар по мячу, которым символизирует 100 дней до начала футбольного Мундиаля.

В съемках приняли участие знаменитые экс-футболисты, представляющие все 32 страны-участницы чемпионата. Среди них — Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Дмитрий Аленичев и другие, а также президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, которые набивают мяч. Каждый удар считается как день до начала футбольного чемпионата.

В конце в промо-ролика появился и российский президент Владимир Путин, который почеканил мяч вместе с президентом ФИФА Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

Теги: Новости России Новости спорта Владимир Путин Чемпионат мира по футболу - 2018 ФИФА
Источник: 24 Канал
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