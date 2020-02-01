Путин ведет переговоры не так, как все, он ведет их сам, – Климкин

Обычно на переговорах по Донбассу все стороны работают одной сплоченной командой. Впрочем, если в процесс вовлечен глава Кремля, – он действует сам и очень редко может о чем-то перекинуться с главой МИД РФ Лавровым.

Еще реже – он мог проконсультироваться со своим бывшим "куратором" по Донбассу Владиславом Сурковым. О том, как Путин ведет переговоры, рассказал бывший глава украинского МИД Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".

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Путин всегда старается быть взвешенным. Он показывает эмоции, но не часто. Показывал он эмоции в Минске, показывал он эмоции в Берлине. Впрочем, Путин ведет переговоры совсем не так, как мы,

– рассказал дипломат.

По его словам, и немцы, и американцы, и украинцы всегда действуют командно. Этого же не скажешь о главе Кремля.

"Мы постоянно обмениваемся мнениями, обмениваемся материалами, формируем позицию, формируем аргументы. Путин ведет переговоры сам. Очень-очень редко что-то ему говорит Лавров. Может он один раз к себе Суркова позвать. В принципе, он переговоры ведет сам, все держит сам", – добавил Климкин.

Бывший министр говорит: у Путина есть "своя линия", от которой его очень трудно отвести. У него есть личные убеждения в своей позиции. Как вспоминает дипломат, российский лидер всегда ведет себя очень взвешенно за столом переговоров, впрочем, он помнит и эмоциональные случаи.

Я не помню, чтобы он переходил на "ты", кстати. Но ведь были встречи и в другом формате. Он повышал голос. Он начал говорить более эмоционально. То есть это было. Это я очень хорошо помню по Минску,

– рассказал Павел Климкин.