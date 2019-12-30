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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Путин использует свой авторитет, – в Кремле отличились дерзким заявлением об обмене пленными

      205 Читати новину українською
      Владимир Путин / ria.ru

      Между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся большой обмен пленными 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин не участвует в "подобных переговорах", но использует свой авторитет, чтобы "способствовать обмену".

      Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что обмен совершили "стороны конфликта", а Россия "к ним отношения не имеет", пишет "РБК-Украина".

      Важно: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, вернувшихся в Киев – список

      Президент России не участвует в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению такого обмена,
      – сказал Песков.

      Он считает, что "посредничество российской стороны" в этом вопросе необходимо "только потому, что отсутствуют прямые контакты".

      Заметим, что представитель Кремля не ответил на вопрос, согласовывали ли представители так называемых "ЛНР/ДНР" с Россией список лиц, которых они хотели получить от Украины.

      Накануне в Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену пленными между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛНР/ДНР" в 2020 году.

      Обратите внимание: Обмен пленными: известно о состоянии здоровья освобожденных военных

      Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе состоялся утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.


      Сколько украинский остаются в русском плену / инфографика 24 канала

      Обмен пленными: 76 украинцев уже на Родине – списки
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Обмен пленными Война на Донбассе Владимир Путин Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики
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