Путин использует свой авторитет, – в Кремле отличились дерзким заявлением об обмене пленными
Между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся большой обмен пленными 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин не участвует в "подобных переговорах", но использует свой авторитет, чтобы "способствовать обмену".
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что обмен совершили "стороны конфликта", а Россия "к ним отношения не имеет", пишет "РБК-Украина".
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Президент России не участвует в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению такого обмена,
– сказал Песков.
Он считает, что "посредничество российской стороны" в этом вопросе необходимо "только потому, что отсутствуют прямые контакты".
Заметим, что представитель Кремля не ответил на вопрос, согласовывали ли представители так называемых "ЛНР/ДНР" с Россией список лиц, которых они хотели получить от Украины.
Накануне в Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену пленными между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛНР/ДНР" в 2020 году.
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Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном
- Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе состоялся утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
Сколько украинский остаются в русском плену / инфографика 24 канала