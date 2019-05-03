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      Путин во время разговора с Трампом назвал войну на Донбассе внутриукраинским конфликтом

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      Путин во время разговора с Трампом назвал войну на Донбассе внутриукраинским конфликтом
      Путин во время разговора с Трампом назвал войну на Донбассе внутриукраинским конфликтом / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о Венесуэле, КНДР и Украине. В частности, войну на Донбассе Путин снова назвал "внутриукраинским конфликтом".

      Об их разговоре сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов, передает "ВВС Украина". Позже информацию подтвердил и сам президент США в Twitter.

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      "Имел долгий и хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась Охота на ведьм, хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми – это хорошо, а не плохо", – написал Трамп.

      Сара Сандерс отметила, что беседа прошла "в позитивном ключе", а Трамп и Путин, кроме темы Венесуэлы, КНДР и Украины, обсудили еще и торговлю и рост ее объемов между странами.

      Украина

      Лидеры не обошли и вопрос Украины в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин отметил, что новому киевскому руководству нужно сделать реальные шаги по реализации минских договоренностей, которые имеют ключевое значение для решения внутриукраинского конфликта.

      Пресс-секретарь Белого дома лишь коротко отметила, что Трамп говорил с президентом РФ о ситуации в Украине.

      Венесуэла

      Конечно, основной темой разговора двоих президентов стала помощь народу Венесуэлы, где недавно обострилась ситуация на фоне антиправительственных протестов.

      По словам Сандерс, Трамп подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле.

      В ходе всего разговора президент концентрировал внимание в основном на оказании помощи народу Венесуэлы, на том, чтобы ясно сигнализировать, что США поддерживают народ Венесуэлы, а также важности обеспечения венесуэльцам доступа к продовольствию, воде и медикаментам. Президент (Трамп, – 24 канал) несколько раз высказал это мнение в ходе беседы,
      – сказала пресс-секретарь Белого дома.

      В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России предостерег, что "внешнее вмешательство" и попытки силовой смены власти в Каракасе "подрывают перспективы политического урегулирования кризиса".

      КНДР

      Часть разговора была посвящена и Северной Корее. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома, оба лидера подтвердили свою приверженность усилиям по ядерному разоружению.

      "Президент США подчеркнул важность усиления давления на Северную Корею со стороны России, направленного на денуклеаризацию. Между тем Путин проинформировал Трампа об основных результатах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля. В то же время Путин заявил, что выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться снижением санкционного давления на Северную Корею", – ответила Сандерс.

      Напомним, что американский и российский президенты имели не первый разговор, они встречались в Хельсинки 16 июля. Тогда ни о чем не договорились и не сделали громких заявлений. Сразу же после саммита на Трампа посыпалась критика со стороны конгрессменов, силовиков и СМИ – из-за его нечеткой позиции в отношении России и слишком уступчивого отношения к главе Кремля.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Война на Донбассе Венесуэла КНДР Новости России
      Источник: 24 канал
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