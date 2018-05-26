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Путин всерьез испугался вступления Украины в НАТО и предупредил Альянс о "красной линии"

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Владимир Путин
Владимир Путин / Getty Images

Глава Кремля Владимир Путин считает, что Альянс уже и так на пороге, а если в блок примут еще и Украину, то ракеты и радары войск НАТО еще больше будут угрожать России.

Такое заявление прозвучало от него на полях экономического форума в Петербурге, пишут "РИА-Новости".

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"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, так у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат. И там (на украинской границе – 24 канал) еще поставят какие-то радары и системы противоракетной обороны", – сказал глава Кремля.

Поэтому пригрозил странам Запада, чтобы они не переступали "красной линии".

Ну есть какие-то пределы, понимаете, "красную линию" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам,
– добавил Путин.

Напомним, в марте Североатлантический альянс официально признал, что Украина стремится к членству в НАТО, и добавил ее в список стран-аспирантов. А Украина готовит закон о нацбезопасности, которым среди приоритетов государства предусмотрено вступление в НАТО.

Что такое страна-аспирант НАТО?
Это государство, которое заявило о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Такие страны получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.

Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России НАТО Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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