Путин встретился с соперниками: Собчак россияне не услышали, Явлинский говорил об Украине

Как и было обещано, действующий хозяин Кремля Владимир Путин провел встречу со своими соперниками на выборах президента России. На мероприятии собрались все участники предвыборной гонки, в том числе и оппозиционеры Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Во время встречи Путин, в частности, призвал всех вместе работать на благо страны и для преодоления вызовов, с которыми сталкивается Россия.

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"Разумеется, мы уделим должное внимание и вопросу обороноспособности страны. Но сразу хочу Вам сказать, что никто не собирается разгонять гонку вооружений. Сразу вам скажу, мы будем выстраивать взаимоотношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и будем настраивать наших партнеров на диалог. Конечно, будем бороться и за обеспечение наших собственных интересов", – отметил российский президент.



Путін встретился со всеми кандидатами в президенты России

После своего монолога Путин дал слово своим соперникам. Первой взялась выступить Ксения Собчак, однако на ее выступлении трансляция на федеральных телеканалах прервалась. Как пишут российские СМИ, вполне вероятно в Кремле речи кандидатов решили сделать закрытыми.

Правда впоследствии кремлевское информационное агентство "РИА Новсти" обнародовала заявление другого оппозиционера Григория Явлинского , который прошедшие выборы назвал "плебисцитом", поскольку "никакой конкретной борьбы на них не было".



Григорий Явлинский во время встречи с Путиным

"Считаю, что политика в России нуждается в коренных изменениях. Это касается экономической политики, внешней и внутренней. Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и войны", – отметил политик.

Путін встретился с соперниками на выборах президента: видео

Напомним, накануне в предвыборном штабе Ксении Собчак заявили, что они будут добиваться отмены результатов голосования на 20 избирательных участках.